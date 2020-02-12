Руанда: бывшая тюрьма станет новым собором

«Мы предпочитаем церкви и школы тюрьмам»: так Региональная епископская конференция Западной Африки выразила признательность за решение Католической Церкви Руанды построить новый собор в столичном городе Кигали. Храм будет возведён на месте бывшей тюрьмы, которая сейчас находится в заброшенном состоянии. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

По словам о. Жана-Пьера Нсабимана, настоятеля местного санктуария Божьего Милосердия, «строительные работы будут вестись самой Церковью, получившей землю от правительства». Новое место культа будет расположено недалеко от нынешнего Кафедрального собора Святого Архангела Михаила в Кигали; долгое время он считался слишком маленьким и нуждающимся в реставрации. Настоятель прихода «Царица мира» (Regina Pacis) в Кигали о. Иоанн Боско Нтагунгира отметил, что «люди радуются, поскольку все давно надеялись на большую церковь».

Построенная в 1930 году, бывшая тюрьма Няругенге в Кигали действовала до 2018 года, когда последние заключённые были переведены на новое место. Старое здание занимает площадь 5,5 акров. Следует отметить, что в течение последних двух лет власти Руанды – по соображениям безопасности – закрывают некоторые церковные структуры, в том числе католические храмы в сельских районах. Новость о строительстве нового Кафедрального собора в столице стала знаком надежды, говорится в сообщении епископата Западной Африки.