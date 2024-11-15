РПЦ: законопроект о запрете религиозных обрядов на дому нуждается в доработке

РПЦ: законопроект о запрете религиозных обрядов на дому нуждается в доработке

Ноябрь 15, 2024

В Русской Православной Церкви считают, что , запрещающий религиозные обряды в жилых помещениях и нежилых помещениях многоквартирных домов, нуждается в доработке, поскольку его принятие приведет к закрытию православных домовых храмов и поставит под угрозу совершение религиозных обрядов на дому по просьбе тяжелобольных. Об этом заявила руководитель правового управления Московской патриархии , сообщает ТАСС.

«В случае принятия законопроекта под угрозой запрета окажутся таинства причащения, соборования и другие религиозные обряды, совершаемые священнослужителями в жилых помещениях по просьбам проживающих в них граждан, в том числе тяжелобольных или находящихся при смерти. Кроме того, принятие законопроекта приведет к закрытию православных домовых храмов, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов», – приводится мнение игумении на сайте Патриархия.ru.

Она добавила, что разделяет обеспокоенность авторов проекта по поводу проведения религиозных обрядов мигрантами без статуса юридического лица, так как это может вызывать бытовые конфликты и нарушать нормы безопасности.

Ранее группа депутатов фракции «Новые люди» во главе с заместителем руководителя фракции Сарданой Авксентьевой внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете богослужений в нежилых помещениях многоквартирных домов. Авторы законопроекта считают, что проведение религиозных обрядов в многоквартирных домах ограничивает удобство жителей, что вызывает «недовольства и опасения» у собственников помещений в этих домах.

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