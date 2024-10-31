В Госдуму внесли законопроект о запрете богослужений в многоквартирных домах

Группа депутатов фракции «Новые люди» во главе с заместителем руководителя фракции Сарданой Авксентьевой внесла на рассмотрение Госдумы РФ законопроект о запрете проводить богослужения в нежилых помещениях многоквартирных домов. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», ограничив проведения публичных богослужений, религиозных обрядов и церемоний в нежилых помещениях многоквартирных домов. Также предлагается установить, что в жилых помещениях в домах нельзя проводить богослужения, носящие систематический характер.

Как говорится в пояснительной записке, проведение религиозных обрядов в многоквартирных домах ограничивает удобство жителей, что вызывает «недовольства и опасения» у собственников помещений в этих домах. «Скопления многочисленных групп посторонних людей, не проживающих в многоквартирном доме, в том числе нелегальных мигрантов, увеличивают риски ухудшения криминогенной ситуации в районе, провоцируют бытовые конфликты, нарушают нормы противопожарной и общественной безопасности», — отмечается в документе.



Источник: ТАСС