РПЦ намерена защищать традиционный брак вместе с католиками, заявил официальный представитель Московского Патриархата

Повестка диалога Русской Православной Церкви с католиками включает защиту традиционных ценностей, брака и осуждение гонений христиан, сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда в интервью РИА Новости.

«Что касается диалога с католиками, то у него есть повестка, которая связана с общей защитой традиционных ценностей, брака, осуждением гонений христиан», – сказал он РИА Новости.

Легойда отметил, что «кликушество с апокалиптическими нотками, которое мы подчас слышим по поводу любых межконфессиональных контактов», не аргумент в дискуссии о взаимодействии религий.