«Рождество Твое, Христе Боже наш…» Торжественный молебен в общине новосибирских греко-католиков (+ФОТО)
Утром 7 января 2023 года в нижнем храме Кафедрального собора Преображения Господня (часовне во имя Блаженных Преподобномучениц Олимпии и Лаврентии) греко-католическая община Новосибирска встретила Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа по Юлианскому календарю.
Праздничное богослужение возглавил Ординарий католиков византийского обряда на территории Российской Федерации Епископ Иосиф Верт.
Небольшая община новосибирских греко-католиков готовилась к этой праздничной службе с особым трепетом, поскольку богослужение по византийскому обряду не совершается здесь регулярно.
Пономарские обязанности во время богослужения исполнял Алексей Чернинский. На клиросе пела прихожанка Галина Алексеева.
Во время Рождественского молебна в этот день звучали главные молитвы Великого Двунадесятого Праздника:
Тропарь Рождества
Главный гимн Рождества в Восточной Церкви – это тропарь Праздника, который датируют IV веком. Его поют во время рождественского богослужения и еще несколько дней спустя – вплоть до 13 января. Во время рождественской службы он исполняется несколько раз, и хору подпевает весь храм.
Этот гимн говорит о познании Бога человеком. Пути к этому познанию могут быть разными – в том числе через научное исследование звезд, как это произошло с волхвами. А именование Христа «Солнцем правды» указывает на Спасителя как на Источник жизни и света, чистоты и праведности:
Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся. Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе!
Русский перевод:
Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания, ибо через него звездам служащие звездою были научаемы Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе!
Кондак Рождества
В рождественские дни в храме исполняется особый кондак, гимн – «Дева днесь Пресущественнаго раждает». Он был написан святым Романом Сладкопевцем в начале VI века. Как гласит предание, святой Роман в юности не имел музыкального слуха и певческого голоса, за что подвергался насмешкам собратьев по церковному хору. Но однажды во время рождественского богослужения он обратился к Пресвятой Богородице со слезами и молитвой, чтобы научиться петь. После молитвы он задремал и видел во сне Божию Матерь. А когда Роман проснулся, то вышел на середину храма, чего никто от него не ожидал, и стал вдохновенно петь сочиненный им гимн «Дева днесь». До сих пор эта молитва считается одной из вершин церковной поэзии:
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют, нас бо ради родися Отроча младо, Превечный Бог.
Русский перевод:
Дева в сей день Сверхсущественного рождает, и земля пещеру Неприступному приносит; Ангелы с пастухами славословят, волхвы же со звездою путешествуют, ибо ради нас родилось Дитя младое, Предвечный Бог.
В ходе Рождественского молебна Преосвященный Владыка также прочитал праздничный отрывок из Евангелия от Матфея (Мф 2:1–12):
«Когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни Ирода царя, вот, волхвы от восточных стран прибыли в Иерусалим и говорят: “Где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему”. Услышав же это, царь Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: “Где родится Христос?” Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано чрез пророка: “И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничуть не меньший среди правителей Иудиных; ибо из тебя произойдет Вождь, Который будет пасти народ Мой, Израиля”. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, точно выведал от них время появления звезды. И послав их в Вифлеем, сказал: “Пойдите, точно разведайте о Младенце, а когда найдете, возвестите мне, чтобы и я пришел поклониться Ему”. Они же, выслушав царя, пошли. И вот, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, пока не пришла и не стала над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И войдя в дом, увидели Младенца с Марией, Матерью Его, и пав ниц, поклонились Ему; и открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. И получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем удалились в страну свою».
А после чтения Евангелия в храме зазвучала самая известная рождественская стихира:
Слава в Вышних Богу, и на земли мир, днесь восприемлет Вифлеем седящаго присно со Отцем, днесь Ангели Младенца, рожденнаго боголепно, славословят: слава в Вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение.
Русский перевод:
Слава в вышних Богу и на земле мир! В этот день принимает Вифлеем Сидящего вечно с Отцом. В этот день Ангелы рожденного Младенца как Бога славословят: «Слава в вышних Богу и на земле мир, среди людей благоволение!»
Владыка Иосиф поделился с прихожанами своим духовным размышлением, в котором предложил общине глубже вникнуть в духовную суть этого главнейшего События мировой истории. Слово стало плотью. И поэтому время и человеческая жизнь преобразились. Потому что Бог Сам стал человеком. Он истинно стал человеком. И теперь этот мир и судьба этого мира касаются и Его. Теперь мир не только Его творение, но и часть Его самого. Теперь Он не только наблюдает за ходом истории, но Сам находится в её водовороте, теперь Он переживает всё то, что и мы, теперь Его постигает наша доля, наша радость и наша печаль…
В завершение службы Ординарий российских греко-католиков ещё раз поздравил верных с праздником Рождества, поблагодарил всех, кто готовил праздничную службу: помогал пением, чтением, организацией. И также сердечно приветствовал всех тех, кто нашел возможность приехать на праздник и разделить его радость с общиной.
А затем, после общей фотографии на память, имело место ещё небольшое чаепитие, организованное членами общины.
Со светлым праздником Рождества Христова! Христос рождается! Славьте Его!
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