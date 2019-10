Российские православные и католики провели круглый стол, посвященный молодежи и нравственным ценностям

Круглый стол «Нравственные ценности и молодежь» прошел 30 сентября в католической Высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге. Встреча состоялась в рамках международного форума «Богословское осмысление проблем зависимости: православный и католический взгляд», которая проходит 1–2 октября в Епархиальном управлении Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви.



Ректор семинарии священник Константин Передерий отметил, что круглый стол входит в программу конференции по проблемам зависимости и проходит по теме «Нравственные ценности и молодежь», но темы эти связаны. Никому не нужно объяснять важность темы, и что такое зависимость, и другие зависимости, в которые вовлечена молодежь. «Эта проблема международная, и мы, христиане, не можем оставаться безразличными», – сказал ректор семинарии. После встречи в Гаване Папы Римского Франциска и Патриарха Кирилла «мы ищем совместные инициативы и возможности, где можем сотрудничать на благо всех», отметил ректор.

Руководитель Отдела по связям с Россией Международного католического благотворительного фонда «Помощь Церкви в нужде» (Kirche in Not) Петр Гуменюк, приветствуя участников круглого стола, выразил благодарность отцу Константину за предоставленную площадку для встречи западных и восточных христиан. Соорганизатором форума, отметил он, выступила православно-католическая рабочая группа, которая занимается подготовкой и проведением мероприятий в духе Гаванской встречи 2016 года. Группу, созданную по итогам той исторической встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла, курируют с православной стороны председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион, с католической – ординарий Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци. В составе группы работают Петр Гуменюк (Kirche in Not), Джованна Парравичини (итальянский фонд «Христианская Россия») и Маргарита Нелюбова (ОВЦС). «Цель этих мероприятий – диалог христиан на темы, которые волнуют нас независимо от конфессиональной принадлежности», – подчеркнул представитель фонда Kirche in Not. Эти темы – наркотическая, алкогольная и другие формы зависимости; вопрос достоинства жизни от ее начала до конца; тема семьи – «древнейшего института человечества», сказал Петр Гуменюк, отметив, что здесь можно ставить вопросы: как молодежь относится к этим и другим вызовам, секулярным и либеральным, и какую роль может сыграть опыт Церкви.



Оксана Пименова, ответственная за работу с молодежью в Архиепархии Божией Матери в Москве, вступила с докладом «Постсинодальное Апостольское обращение “Christus vivit. Христос жив” Папы Римского Франциска к молодежи и всему народу Божию: обзор документа». Послание было опубликовано 25 марта 2019 года по итогам XV Генеральной ассамблеи Синода епископов, имевшего тему: «Молодежь, вера и распознавание призваний». «Документ состоит из 9 глав, 299 параграфов, написан простым и доступным языком, содержит много вдохновляющих фраз, чувствуется забота о молодежи», – охарактеризовала докладчица увещание и представила подробный разбор каждой его главы.



Протоиерей Константин Головатский, председатель Отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии РПЦ, выступил с докладом «Формы и методы работы с молодежью в Русской Православной Церкви», в котором рассказал о структуре Отдела, о том, как выстроено взаимодействие с молодежью в РПЦ в настоящий момент, о мероприятиях, проектах, форматах работы; о молодежных организациях и инициативах.



В ходе дискуссии протоиерей Георгий Иоффе, преподаватель миссиологии в Московской духовной академии, указал на главные вопросы, которые необходимо решить, чтобы привлечь молодежь: это проблемы доверия, одиночества в современном мире и самоидентификации. «Пока не найдем ответы на эти вопросы, вряд ли сможем что-то донести касательно нашей веры», – убежден священник.



Маргарита Нелюбова указала на проблему ухода молодых людей из Церкви после окончания воскресной школы, и этот вопрос, считает она, связан с компетентностью тех людей, которые работают с молодежью. Как помочь молодым людям удержаться в Церкви? Есть ли универсальные ответы? Есть ли молодежное движение, которое готово их «подхватить»? Отвечая на этот вопрос, отец Константин Головатский указал на такое движение, как скаутинг. В этом году слет скаутов проходил в Санкт-Петербурге. Сейчас в Синодальном отделе прорабатывается вопрос работы с подростками, и в епархии есть «хорошие примеры», сообщил священник. По мнению иеромонаха Луки (Пронских; Санкт-Петербургская духовная академия), важной проблемой является также отсутствие искренности. «Если молодые люди видят искусственность, это становится трагедией», – подчеркнул он.



В ходе круглого стола поделились свидетельствами, рассказали о своем опыте обращения, встречи со Христом и впоследствии – собственной работе с молодежью в своих общинах гости из Италии: священники Марко Латтаруло (Община Тайной Вечери; Comunità Cenacolo), Давиде Бандзато (Ассоциация «Новые Горизонты»), Иван Филиппович (Община Тайной Вечери), а также Кьяра Амиранте, основательница Ассоциации «Новые Горизонты» (Nuovi Orizzonti). В работе круглого стола также приняли участие преподаватели Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Дмитрий Сизоненко и священник Иоанн Никитин, заместитель председателя по благочиниям Отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии протоиерей Михаил Браверман, студенты СПбДА, генеральный викарий Римско-Католической Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов, российские католические священники, преподаватели и студенты католической Высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов».



Источник: Благовест-инфо