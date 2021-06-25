Российские лютеране отмечают 25 июня один из главных праздников своей конфессии

Лютеране (последователи одного из основных направлений протестантизма и самого раннего в их ряду) 25 июня отмечают день Аугсбургского вероисповедания – первого протестантского Символа веры. В российских лютеранских храмах в этот день проходят праздничные богослужения и сетевые семинары, рассказал РИА Новости канцлер Евангелическо-Лютеранской Церкви России (ЕЛЦР) пастор Виктор Вебер. «Обычно бывают конференции, но в 2021 году их не планировалось», – рассказал он.

Аугсбургское исповедание (на латыни: Confessio Augustana), составленное сподвижником Мартина Лютера богословом Филиппом Меланхтоном, первоначально мыслилось как средство примирения протестантов с их противниками. Оно было представлено протестантскими князьями и свободными городами Нюрнберг и Рейтлинген на Аугсбургском рейхстаге в Священной Римской империи германской нации 25 июня 1530 года в ответ на запрос императора Карла V, который надеялся примирить враждующие религиозные партии в Германии. Этот документ остается вероучительной нормой для лютеран до сих пор.

«Целью написания было представить императору, во что верят те католики, которые протестуют, тогда же не было еще разделения на конфессии. Это была главная цель: представить императору, в чём же расхождение, в чём призыв пересмотра веры. Но в итоге примирения или консенсуса не получилось», – рассказал РИА Новости Вебер. С этого момента, считает он, лютеранство действительно стало отдельной конфессией, четко и систематически представляющей себе собственное вероисповедание и излагающей его.

Первая часть исповедания состоит из 21 короткой статьи, в которых обсуждаются основные вероучительные положения: вера в Бога, вера во Христа, грех, оправдание, христианская жизнь, Церковь, служение, Таинства, гражданское управление, свобода воли, вера и добрые дела, Страшный суд. Вторая часть из семи более пространных статей была посвящена критике злоупотреблений в Церкви, которые верующим было необходимо исправить. Это статьи о причащении под двумя видами (хлебом и вином), о возможности брака для духовенства, о Мессе, исповеди, посте, монашеских обетах и епископской власти.

Однако раскола Церкви избежать не удалось. Князья, сохранявшие верность Папскому Престолу, отказались принять новое исповедание. Император Карл V приостановил работу рейхстага и объявил войну протестантам, которые в ответ объединились в Шмалькальденскую лигу. В 1546 году началась Шмалькальденская война, а 25 сентября 1552 года был заключен Аугсбургский религиозный мир. Он, спустя несколько лет после смерти Лютера, узаконил его движение. Договор был подтвержден Папским решением 25 сентября 1555 года: так лютеранство получило статус признанной религии, а имперское дворянство – право на выбор вероисповедания.