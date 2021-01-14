14 января католики византийского обряда и православные празднуют Обрезание Господне и чтят память святого Василия Великого

14 января, в первый день Нового года по Юлианскому календарю, православные и греко-католики празднуют Обрезание Господне, а также чтят память святителя Василия Великого.

Как напоминает в своем материале агентство Благовест-инфо со ссылкой на журнал «Фома», обряд обрезания Младенца Христа был совершён в соответствии с требованием Закона Моисея, данного Богом народу Израиля (ср. Быт 17,10-14; Лев 12,3). Согласно Закону, каждый еврейский мальчик должен был быть обрезан на восьмой день после своего рождения в знак Завета Бога с праведным Авраамом и его потомками. О том, что над Младенцем Иисусом был совершён обряд Обрезания, прямо сказано в Евангелии от Луки (Лк 2,21). В церковный календарь праздник вошел в IV веке. Канон к нему был написан преподобным Стефаном Савваитом.

Также 14 января православные и католики византийского обряда чтят память одного из самых известных и почитаемых на христианском Востоке Святых Отцов, одного из трех Великих Каппадокийцев, богослова и проповедника Василия Великого.