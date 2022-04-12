Reuters: Ватикан изучает перспективу встречи Папы Римского и главы РПЦ в Иерусалиме

Ватикан изучает возможность продления запланированной на июнь поездки Папы Римского Франциска в Ливан, чтобы впоследствии понтифик мог прилететь в Иерусалим для встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters и источники.

Ранее Папа Римский сообщил, что встреча с предстоятелем Русской Православной Церкви может пройти на Ближнем Востоке. В РПЦ эту вероятность также не исключили.

О скорой новой встрече с Патриархом, второй после гаванской в феврале 2016 года, в декабре прошлого года сообщил сам понтифик. В последующие месяцы состоялась по крайней мере одна поездка в Ватикан председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, в ходе которой обсуждалась подготовка. Как предполагалось, встреча могла бы состояться летом в «стране, где страдают».

Пока официально не называли ни дату, ни место встречи.