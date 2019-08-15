Религиозная ситуация в России согласно опросу ВЦИОМ

Две трети граждан РФ (63%) считают себя православными, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие 14 августа в «Интерфакс». Согласно результатам исследования, абсолютное большинство приверженцев православной веры (86%) крещены, из которых две трети (66%) приняли таинство Крещения по решению родственников. Треть (34%) сограждан считают, что решение о прохождении таинства Крещения необходимо принимать во взрослом возрасте. Чаще всего об этом заявляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет — их доля составляет 59%.

По данным ВЦИОМ, 5% сограждан считают себя последователями ислама, по 1% приходится на католиков и протестантов, 6% россиян считают себя верующими, но не принадлежат ни к одной из конфессий. Социологи отмечают, что 6% респондентов колеблются между верой и атеизмом. Согласно данным опроса, 15% россиян считают себя неверующими, среди молодежи в возрасте 18-24 лет удельный вес атеистов составляет 37%.

«Анализируя результаты исследования, стоит серьезно осмыслить усиливающийся тренд формирования кризиса веры вообще и православия в частности. Поколение Z, или, как его еще называют, первое полностью цифровое поколение, декларирует заметное увеличение доли неверующих при почти трехкратном сокращении доли относящих себя к православным», — комментирует результаты опроса директор ВЦИОМ по работе с органами госвласти Кирилл Родин, которого цитирует пресс-служба социологического центра. «У нового поколения много отличий от своих предшественников, но, безусловно, одно из доминирующих — это люди из новой коммуникационной реальности, в которой работают новые законы и инструменты влияния на формирование установок. Отставание в модернизации старых форматов взаимодействия с молодежью может стать роковой вехой в определении нового места и роли института веры в обществе», — сказал Родин.

Инициативный опрос был проведен 26 июля 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.