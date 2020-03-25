Рекомендации католическим епископам на Священное Пасхальное Триденствие

Конгрегация богослужения и дисциплины Таинств обнародовала Декрет о праздновании Священного Пасхального Триденствия в условиях эпидемии коронавируса. В тексте, подписанном кардиналом Робертом Сара, содержатся рекомендации поместным епископам. Окончательная редакция Декрета опубликована 25 марта. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Что касается даты празднования Пасхи, то, как подчеркивается в Декрете, Пасха не может быть перенесена на другую дату. В странах, затронутых эпидемией, где ограничены передвижения и собрания людей, епископы и пресвитеры должны совершать богослужения Страстной седмицы без участия народа, избегая сослужений и приветствия мира.

Там, где гражданские и церковные власти ввели ограничения в связи с эпидемией, следует придерживаться следующих предписаний: в кафедральных и приходских храмах епископ и настоятели приходов, совершающие богослужения Пасхального Триденствия без физического присутствия верных, должны объявить пастве о времени начала богослужений, чтобы все могли духовно присоединиться к молитвам из своих домов. В Декрете рекомендуется использовать для этого прямые трансляции (не запись) и подчеркивается необходимость посвятить надлежащее время молитве, особенно Литургии Часов.

Литургия Входа Господа в Иерусалим (Вербное или Пальмовое воскресенье) должна совершаться внутри богослужебного здания. В кафедральных храмах следует придерживаться второй формы Римского Миссала, в приходских храмах и иных местах – третьей формы.

Мессу освящения мира и благословения елеев в Великий Четверг епископские конференции могут перенести на другую дату, в соответствии с конкретной обстановкой в стране.

Мессу Воспоминания Вечери Господней в исключительном порядке всем священникам предоставляется право служить без народа. Обряд омовения ног, не являющийся обязательным, следует опустить. В конце Мессы не будет проводиться шествие; Пресвятые Дары помещаются в дарохранительницу.

В Страстную Пятницу епископы и настоятели приходов будут совершать Воспоминание Страстей Господних, включив во всеобщую молитву прошения о больных, об усопших и о тех, кто пребывает в смятении. Акт поклонения Кресту совершает только служитель, предстоятельствующий на Литургии.

Навечерие Пасхи предписывается служить только в кафедральных и приходских храмах. В Литургии Крещения сохраняется только возобновление крещальных обетов.

В отношении Священного Пасхального Триденствия в монашеских общинах и семинариях следует придерживаться указаний, изложенных в данном Декрете.

Благочестивые традиции и процессии, обогащающие Страстную седмицу и Пасхальное Триденствие, по решению епископа могут быть перенесены на другие дни, например, на 14 и 15 сентября.