Реформа Сикстинской музыкальной капеллы

Посредством апостольского послания motu proprio Папа Франциск изменил систему управления Папской Сикстинской капеллы, подчинив ее непосредственно главе Отдела богослужений Папы Римского. Подробнее — Ольга Сакун (Град Ватикан).

Напомнив, что в прошлом Папский хор, призвание которого заключается в сопровождении богослужений Святейшего Отца, управлялся префектурой Папского дома и пользовался определенной автономией, Папа Франциск поясняет свое решение: оно основано на указания Второго Ватиканского собора о священной литургии, в первую очередь на 28 и 29 параграфах соборной конституции “Sacrosantum Concilium”: певчие должны исполнять свое служение «с тем искренним благочестием и благочинием, которое подобает столь величественному служению и которого от них по праву требует Народ Божий».

Папский церемониймейстер монс. Гуидо Марини, возглавляющий Отдел богослужений Римского Папы, будет руководить всеми аспектами деятельности Сикстинской капеллы: «литургическим, пастырским, духовным, художественным и воспитательным», с тем чтобы в капелле и в каждом ее компоненте «все более ощутимой была ее основная цель – духовная музыка». Папа возложил на монс. Марини задачу пересмотреть устав Сикстинской капеллы и регулирующие ее деятельность правила, одобренные святым Павлом VI в 1969 году.

Управляющим по экономическим вопросам назначен монс. Гуидо Поццо, прежде занимавший должность секретаря Папской комиссии “Ecclesia Dei”.

Представляя журналистам motu proprio Папы Франциска о новом управлении Сикстинской капеллой, исполняющий обязанности директора Зала печати Алессандро Джизотти сообщил, что в настоящее время в Ватикане идет дознание в связи с административными нарушениями в финансовой сфере. Джизотти уточнил также, что художественным руководителем и дирижером хора по-прежнему является монсеньор Массимо Паломбелла.



Источник: Vatican News