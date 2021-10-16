«Ради синодальной Церкви: общение, участие и миссия». Подготовительный документ Синода

17 октября все поместные Церкви начнут синодальный путь. В связи с этим Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве опубликовала Подготовительный документ Синода, который называется «Ради синодальной Церкви: общение, участие и миссия».

1. Церковь Божия созвана на Синод. Путь, который называется «Ради синодальной Церкви: общение, участие и миссия», будет торжественно открыт 9-10 октября 2021 года в Риме и 17 октября в каждой поместной Церкви. Основным этапом этого пути станет XVI Ординарная генеральная ассамблея Синода епископов в октябре 2023 года ; за этим последует фаза актуализации, воплощения в жизнь, которая вновь вовлечёт поместные Церкви (ср. EC, ст. 19-21). Созывая Синод, Папа Франциск приглашает всю Церковь размышлять о теме, определяющей её жизнь и миссию: «Поистине, путь синодальности — это путь, который Бог ждёт от Церкви третьего тысячелетия» . Этот маршрут, идущий по стопам «аджорнаменто» — обновления Церкви, предложенного II Ватиканским Собором, — одновременно дар и задание: идя вместе и вместе размышляя о пройденном пути, Церковь на своем опыте будет учиться тому, какие процессы могут помочь ей жить общением, осуществлять участие и открываться для миссии. Этот совместный путь лучше всего показывает и воплощает природу Церкви как Народа Божия, странствующего и благовествующего.

2. Вот главный вопрос, который движет и руководит нами: каким образом сегодня на разных уровнях (от поместного до вселенского) осуществляется это «движение вместе», которое позволяет Церкви возвещать Евангелие согласно порученной ей миссии? Какие шаги Дух приглашает нас сделать, чтобы возрастать как синодальная Церковь?

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