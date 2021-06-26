Проверка из Ватикана: кардинал Баньяско посетил Польшу. Его визит связан с обвинениями в адрес кардинала Станислава Дзивиша.

Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун:

26 июня завершился визит в Польшу архиепископа Генуи на покое кардинала Анджело Баньяско. Апостольская нунциатура в Польше сообщила, что иерарх находился в Польше по распоряжению Святейшего Престола для расследования некоторых фактов, касающихся действий кардинала Станислава Дзивиша во время управления Краковской архиепархией (2005-2016 гг.). Ранее в Польше вышел документальный фильм, в котором выдвигались обвинения также против кардинала Дзивиша в сокрытии некоторых злоупотреблений духовенства. Дзивиш отверг все обвинения, назвав их клеветой.

В ходе визита кардинал Баньяско проанализировал имеющуюся в распоряжении документацию и провел ряд встреч; его отчет о поездке будет направлен в Римскую Курию.