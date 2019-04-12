Процесс беатификации священника Жака Амеля идет быстрее, чем это обычно бывает в подобных случаях

Архиепископ французского Руана Доминик Лебрен передал 10 апреля в Ватикан материалы к прославлению в лике мучеников клирика своей епархии Жака Амеля, который был убит исламистами 27 июля 2016 года. Епархиальная стадия процесса беатификации завершена – теперь дело о. Жака, которого убили, когда он совершал Мессу, будет рассматривать Конгрегация по канонизации святых, — сообщает Благовест-инфо

Архиепископ Лебрен прибыл в Рим в сопровождении молодых католиков Руанской архиепархии и передал префекту Конгрегации кардиналу Анджело Беччу опечатанные коробки с документами, свидетельствующими о добродетелях о. Жака Амеля. Сбор материалов занял более 10 000 часов: были опрошены 60 человек и изучены 600 проповедей нормандского священника. «Сегодня очень важный день: я чувствую, что исполнил свою миссию», – заявил журналистам архиепископ Лебрен.

На сегодняшний день Конгрегация по канонизации святых работает над 1500 делами о беатификации и канонизации, однако материалы по делу о. Жака Амеля будут рассмотрены в приоритетном порядке, заверил кардинал Беччу. Такова воля Папы Франциска, который отменил пятилетний срок, который, по канонам, должен пройти со времени смерти подвижника, прежде чем будет начат процесс его прославления. О том, что священник из Нормандии – мученик, Понтифик впервые заявил 14 сентября 2016 года, через два месяца после его смерти, в своем слове на Мессе в соборе Св. Петра в праздник Воздвижения Креста. На этом богослужении присутствовали сестра о. Жака Амеля и архиепископ Лебрен.