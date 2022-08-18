«Просмотр дня»: практическое руководство к молитве от отцов-иезуитов

Когда у верующего человека появляется желание жить в согласии со своей верой и заниматься духовными практиками, он начинает жаждать глубокого осознания того, как он «предстоит» перед Господом. Он ищет способ убрать всё, что мешает ему творить добро.

«Просмотр дня» похож на практику ежедневного «испытания совести», однако, суть его состоит в том, чтобы сосредоточиться прежде всего на Божьей инициативе и её воздействии на нашу повседневную жизнь, и лишь во вторую очередь на том, что мы сделали правильно или неправильно. Этот молитвенный метод основывается на указаниях св. Игнатия Лойолы в его «Духовных Упражнениях», которые следует адаптировать к обстоятельствам своей жизни.

«Просмотр дня» обычно занимает 10-15 минут. Если вы располагаете только пятью минутами, посвятите молитве хотя бы это время. Цель этой молитвы – внимательное и углубленное распознавание того, где Господь был со мной в течение этого дня и как я пребывал и сотрудничал с Ним.

В качестве первого шага в этой молитве я «прошу о свете». Я обращаюсь к Богу своими словами о том, к чему стремлюсь в этой молитве. Говорю с Господом, «как друг говорит с другом», по выражению св. Игнатия.

Это может означать, что я прошу Бога, чтобы в конце дня, в течение этих 10-15 минут, Он дал мне силы и желание остановиться, обрести тишину (внешнюю и внутреннюю) и осознать то, что Господь хочет показать мне в моей жизни.

Я часто не способен остановиться. Или просто устал. Поэтому я прошу Божией помощи, чтобы сделать это упражнение. Прошу, чтобы Он дал мне прямо сейчас способность преодолеть собственную лень или усталость. Каждый день наполнен столькими делами! Часто бывает так, что сразу после пробуждения ото сна я бегу от одной задачи к другой, провожу весь день в суете, редко нахожусь в обстановке тишины и сосредоточенности. Иногда даже не ем как следует! Когда мы живем в таком ритме, очень трудно остановиться и заставить себя побыть спокойно в молитве, а тем более совершить «испытание совести». Поэтому просим Бога, чтобы Он дал нам силы остановиться и в течение 10-15 мин предпринять хотя бы минимальное усилие для просмотра дня, который мы прожили вместе с Ним.

Я нуждаюсь в свете также потому, что часто даже не помню, что было утром. Не помню события этого дня и не знаю, что именно было важно сегодня в моих отношениях с Богом. Я верю, что Он всегда со мной, но в чем конкретно это проявилось? Только Он может мне показать в истинном свете, и я прошу Его сделать именно это.

Я нуждаюсь в свете для того, чтобы Господь дал мне способность распознавания духов, дабы я смог осознать значение событий этого дня. Я прошу, чтобы Он показал мне, что было важно, и что Он хотел мне сказать через это.

Заканчивая первый пункт «просмотра дня», я предстаю перед Богом и осознаю, что любое моё познание и открытие самого себя является большим даром Его благодати.

Не надо останавливаться долго на первом пункте – может быть, на время, которое нужно, чтобы прочесть молитву «Отче наш». Мы начинаем с осознания того, что мы малоспособны к молитве, но Бог может и хочет вести нас через это время. Господь покажет нам, что важно. Он «просветит» конкретные моменты этого дня и даст нам понять в нашем сознании, что «это Он». Главное просто начать эту молитву и осознавать, что данное упражнение будет не самоанализом, а актом доверия Ему. Я хочу утвердиться в вере, что Он любит меня. Напряжение может здесь помешать, поэтому лучше отпустить его.

Пункт второй: благодарение. После того, как я успокоюсь и попрошу Господа о свете, о том, чтобы Он вёл меня в этом просмотре, я перехожу к благодарению. Я могу благодарить за всё, что происходило сегодня: за конкретные дары, маленькие и великие. Нужно понимать, за что именно я благодарен Богу. Чтобы осознать это глубже, я должен назвать каждый конкретный дар и наслаждаться им. Если я не называю его, дар ещё не принят мною. Когда Бог сотворил этот мир для человека, Он привел всех животных к Адаму, и Адам давал каждому новому существу имя. Таким образом, дар был принят Адамом и становился его. С благодарением мы признаём дары Бога и славим Его. В этом процессе я обретаю радость и укрепляюсь в вере.

Может быть, вам кажется странным, что я включил «наслаждение» в процесс благодарения? Подумаем над простым примером из нашего человеческого опыта. Я очень рад, когда дарю особенный подарок любимому человеку. Я счастлив, видя, как этот человек радуется моему подарку. Я особенно радуюсь, когда он открывает его, восхищается и наслаждается им. Его или её «спасибо!» — самое ценное тогда, когда я вижу, что другой искренне рад моему дару. Так же и мы хвалим и славим Господа, когда показываем Ему, как мы действительно рады какому-то дару. Мы по-настоящему принимаем дар тогда, когда воспринимаем дар нашими чувствами и наполняем им всего себя.

Господь посылает нам бесчисленное количество даров каждый день. Было бы очень хорошо начать осознавать хоть один из них по-настоящему и с наслаждением — тогда наша жизнь будет наполняться радостью и хвалой Богу! Часто в течение дня мы не до конца осознаем ценность того, что нам дано. Можно представить, что в молитве осознание Божьего дара – это целый процесс: развязываем красивый бантик, разворачиваем упаковочную бумагу и открываем коробку.

Иногда день бывает «просто ужасным», и я не могу припомнить, за что я могу благодарить Бога. Я не вижу ничего хорошего, не чувствую никакой радости. Что делать в таком случае? Возможность осознать это перед Богом, поделиться и разделить такое ощущение, уже является даром. Если мой день был тяжелым, я могу начать с благодарности Богу за окончание этого дня и за то, что моя жизнь продолжается. Я скоро пойду спать и всё «это» я могу оставить в прошлом. Могу осознать, что у меня есть, где спать — крыша над головой, я сыт, в стране нет войны… Я могу благодарить за все то, что часто принимаю как данность.

Благодарение имеет первостепенное значение для христианина, и поэтому оно стоит на первом месте в просмотре, перед какой-либо моральной оценкой. Благодарность Богу и другим учит истинному смирению. Мы укрепляемся в Божественном видении и начинаем понимать и жить в реальности, которая сама по себе есть Божий дар. Мы всегда получатели. В совершаемых нами добрых делах мы также можем благодарить Бога за то, что способны творить добро. Он одарил нас способностями, талантами, здоровьем, создал подходящие обстоятельства, чтобы всё получилось наилучшим образом. Слава Богу за всё!

А когда нам особенно трудно благодарить, мы можем просто признать это перед Богом, говоря: «Господи, я слепой! Сегодня я ничего хорошего в своей жизни не увидел. Дай мне новые глаза, новое сердце и новые уши! Научи меня молиться. Сам я не умею».

Иногда мы не способны увидеть хорошее, потому что «зациклены» на себе, исключительно на собственных переживаниях, мыслях и эмоциях. Благодарение — это один из способов забыть себя и сосредоточиться или обратить внимание на Другого, вне меня. Мы часто живём в аду, который сами же и создали. Но Господь спасает нас из ада.

Сколько времени в молитве должно занимать благодарение? — Этой части «просмотра» стоит уделить больше всего места, даже большую часть молитвы. В какие-то дни мое сердце будет «кипеть» от благодарности Господу. Тогда я просто могу оставаться в этом чувстве благодарности, пока оно не закончится. Нет нужды спешить. Помните, в начале мы просили о Божьем свете, поэтому мы верим, что Господь нас ведет, а мы учимся слышать и быть послушными этому невидимому сопровождению. Не надо идти дальше, пока я еще собираю плоды там, где их нашёл. А когда чувствую, что плоды собраны, могу перейти к следующему шагу – просмотру моих внешних и внутренних реакций на то, что происходило сегодня.

Это можно сделать по-разному. Можно просмотреть день как фильм, начиная от пробуждения и заканчивая настоящим моментом, или наоборот «прокрутить» этот фильм от конца к началу. Во время просмотра я стараюсь переходить от одного события к другому и пытаюсь осознать свои деяния, мысли и чувства. Также вспоминаю о том, что происходило вокруг меня, и как я относился к этому.

В этом процессе важно обращать особое внимание на «духовные чувства». Что под этим подразумевается? Не все события и реакции имеют одинаковое значение. Постепенно мы учимся понимать, когда и как Господь «говорит» с нами через внешние события, приглашая вовлечь нашу свободу, разум и волю. С опытом такого осознания, например, мы начинаем отличать простую радость и веселие, часто поверхностные и мимолетные, от более тихой, но глубокой духовной радости. Есть качественная разница, когда Господь вдохновляет чувство. Всякая способность чувствовать является огромным Божиим даром. А распознать Его способ «говорить» с нами – это еще один дар, и о нём стоит просить. Суть того, что происходит во время просмотра дня — распознавание действия «духов» в моей повседневной жизни, и прежде всего, действия Духа. Упражняясь изо дня в день в такой внимательности, я смогу всегда находить те моменты, когда Бог был близок, «дотрагивался» меня, потому что определенное событие, или же моё восприятие, носит след, который может оставить только Он через благодать. Вдохновения от Бога всегда имеют цель вести меня и других к еще большей близости с Ним. Они поддерживают меня для того, чтобы я ходил Его путями.

В «просмотре дня» нужно посмотреть также на то, как я отвечал на Божью близость, на Его призыв. Где Господь призывал меня сделать доброе дело, проявить себя как Его сын или дочь? Попытка ответить на подобные вопросы часто вызывает ощущение, что я сильно «не дотягиваю» до идеала христианского поведения. Однако не нужно осуждать себя — реакция самоосуждения обычно мешает продолжать диалог с Богом. Речь не о том, чтобы снять с себя ответственность, но суд в конечном счёте принадлежит Богу. В первую очередь мы должны осознать то, что было, назвать честно по имени и отдать Богу, который способен это принять в Своем милосердии. Не забываем, что просмотр мы делаем Его глазами, как об этом просили в начале молитвы.

Если я замечаю, что думаю о том, как плохо другие поступали плохо, или начинаю решать какой-то бытовой вопрос, или переключаюсь на что-либо другое, что не касается «материала» молитвы, я просто стараюсь остановиться и вернуться к упражнению.

Может случиться, что я осознаю обиду на кого-то. Иногда события дня могут всколыхнуть давние обиды или раны. Именно молитва – лучший момент, чтобы отдать это Богу. Я могу показать Ему эту обиду и боль и просить, чтобы Он дал мне то, что я хочу вместо этого – понимание, спокойствие, прощение, мир, терпение и т.д. Во время молитвы «просмотра дня» мне не только ничего не надо игнорировать, но даже нельзя пропускать такие моменты. Осознание всего этого есть дар от Бога! Духовность заключается в том, что я соединяюсь с Богом во всех событиях моей жизни, во всех деталях – особенно в тех, которые тяжелы для меня, потому что там я больше всего нуждаюсь в Нём, в Его исцелении и спасении.

На этом этапе, возможно, я нашел что-то новое, за что чувствую благодарность. «Молитва любящего внимания», как называют это упражнение некоторые авторы, действительно помогает осознать Божье присутствие в течение дня; если я действовал с Ним, это наполняет меня еще большей радостью. Не нужно стесняться признать, что этот день был замечательным.

Но бывает и иначе. Может быть, во время молитвы мне удается в первый раз в течение дня осознать Божью близость. Слава Богу! Тогда во время просмотра я могу увидеть, что не действовал согласно Божьей инициативе, но шел своим путем, хотел сделать всё сам, относился ко всему как к должному! И сейчас осознаю свою отдаленность от Бога, чувствую оставленность или даже уныние. Такое осознание может ранить моё самомнение, поэтому стоит помнить о смирении – условии моего предстояния перед Богом в истине. Видеть свой грех – это благодать. Без Божией благодати я не могу познать, насколько и каким образом я отдалён от своего Творца и Источника Жизни. И Господь даёт мне это осознать, потому что Он также одаривает меня благодатью Своего милосердия, исцеления и примирения, чтобы я опять был рядом с Ним. Господь не пробуждает чувство вины, чтобы нас постоянно мучить. Чувство вины полезно и бывает и от Бога, но только в первом моменте, чтобы я осознал: «я согрешил!». А потом, через такое целительное осознание, Господь хочет сразу забрать от меня это бремя, которое может стать непосильной ношей. Поэтому следующий, четвертый шаг нашей молитвы – это просьба о прощении в доверии Божьему милосердию и об исцелении корней моей неспособности отвечать любовью на Божий дар в моей жизни.

Кое-что еще о чувстве вины. Если я постоянно ощущаю себя виновным – перед собой, другими и Богом — это, наверное, не проблема греха. Если я осознал какой-то грех, сожалел о нем, покаялся и отдал его Богу, но затем продолжаю чувствовать вину, это НЕ от Бога. Бог всегда прощает и никогда не использует чувство вины, чтобы постоянно напоминать о нашей греховности. В Евангелии Иисус никогда не относился к человеку таким образом. Если вина меня постоянно сопровождает, скорее всего, задействована другая динамика и другая проблема, которая требует от нас искать помощи у духовного отца или/и психолога. Повторимся: речь не о том, чтобы снять с себя ответственность, но чтобы учиться видеть себя как прощенных грешников. Действие Господа приносит освобождение, Он «забывает» наши грехи, но никогда не забывает нас. Как напоминает Папа Франциск в Evangelii Gaudium, «Отец, который через Иисуса заповедает прощать седмижды семидесяти раз, Сам есть Милосердие» (EG 3). Мы быстро устаем от самих себя или от других, а Бог не устаёт никогда! Это есть тайна Его любви и источник нашей надежды. Господь не устаёт никогда, и мы учимся у Него терпению даже по отношению к самим себе. Я думаю, что некоторые верующие подсознательно избегают испытания совести как покаянной практики, напоминающей об их недостатках, именно потому, что не видят в ней доступ к Божьему милосердию, к освобождающему прощению и принятию.

Господь «освобождает нашу свободу» (Гал 5,1), и именно поэтому мы можем смотреть в будущее с надеждой, в чём и состоит последний, пятый пункт молитвы «просмотра дня». Наши постановления исправиться ни к чему не приведут, если они опираются на собственную волю, а не исходят из освобождающего, спасительного действия Духа Иисуса Христа. Мы приглашаем Бога в своё будущее, или вернее, стараемся услышать и принять Божье приглашение вступить в Его будущее. Я могу с некоторой вероятностью предположить, что со мной произойдет завтра в той повседневности, которая повторяется снова и снова, но лишь в Божьей власти – раскрыть новый путь жизни, ведущей в вечность, в тех обстоятельствах, в которых Он сам трудится ради меня и всего творения. Более конкретно от меня требуется возрастать в том осознании, которым наполнена рассматриваемая нами молитва: Бог ждет меня снова и снова в деталях событий, обязанностей, встреч, лиц, решений, желая сообщить Свою благодать настолько, насколько я могу вместить; мне же нужно быть внимательным, чтобы сделать свой шаг навстречу этому дару, чтобы распознать Его голос среди множества других, звучащих в моей жизни. Завтра будет новый день и новая возможность окунуться в приключение поиска Эммануила, Бога-с-нами.



Авторы — о. Янез Север SJ, о. Виктор Жук SJ

Источник: jesuit.ru