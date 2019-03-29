Проповедник Папского Дома произнес третью великопостную проповедь, посвятив ее разоблачению современных форм идолопоклонства

Проповедник Папского Дома произнес третью великопостную проповедь, посвятив ее разоблачению современных форм идолопоклонства

Март 29, 2019

Третью Великого Поста проповедник Папского Дома священник-капуцин озаглавил «Идолопоклонство, антитеза живому Богу». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

По утрам, когда мы просыпаемся, мы переживаем совершенно уникальный опыт, хотя и почти не обращаем на это внимания. Ночью, пока мы спим, все вещи вокруг нас реальны, они существуют. Но только после пробуждения они начинают существовать для нас, мы осознаем их и замечаем. С описания этого повседневного опыта каждого из нас и применяя его к нашим отношениям с Богом, отец Раньеро Канталамесса начал свою третью проповедь Четыредесятницы, прочитанную в пятницу 29 марта для Римской Курии и Папы. Бог есть всегда, «Им мы живем, движемся и существуем» (Деян 17,28), но это происходит как бы во сне. Поэтому дух также нуждается в пробуждении, и в Священном Писании часто звучит призыв проснуться: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос «(Еф 5,14); «Наступил уже час пробудиться нам от сна» (Рим 13,11).

В Библии Бог назван «живым» в противоположность неодушевленным идолам. Противопоставление Бога идолам – это постоянная «битва», объединяющая все книги Ветхого и Нового Завета. В отличие от идолов Бог делает то, что хочет, Он видит и даже дышит. Дыхание Бога в Писаниях названо Духом Божьим, пояснил отец Канталамесса. Борьба с идолопоклонством, к сожалению, не завершилась с закатом исторического язычества, поскольку человек никогда не переставал поклоняться идолам. У сегодняшних идолов другие имена, и идолы находятся в каждом из нас. Проповедник Папского Дома сослался на Послание Павла к Римлянам (1,18-21), в котором Апостол заявляет о «нечестии» людей. Это нечестие заключается в отказе прославлять и благодарить Бога, то есть в отказе признавать Бога Богом. Иными словами, речь идет о попытке аннулировать бесконечную качественную разницу между творением и Творцом, отказываясь от Него зависеть. В идолопоклонстве человек не принимает Бога, но делается богом. Бог сотворил человека по Своему образу, человек же творит себе Бога по своему образу: поскольку человек склонен к насилию, он творит себе божество из насилия – Марса; свое сластолюбие он реализует в богине Венере и так далее. Таким образом, пояснил проповедник, человек проецирует на Бога самого себя. В этом смысле можно сказать, что в какой-то мере был прав Фейербах, заявляя, что не Бог создал человека, а человек создал себе Бога по своему образу. Вопрос в том, о каком боге идет речь. Разумеется, речь идет не о живом Боге из Библии, а о Его суррогате. Атеизм отвергает не христианского Бога, а деформированную идею о Боге, подчеркнул отец Канталамесса. Если бы христиане развивали богословие Единого Бога в Троице, отметил священник, то ни Фейербах, ни Ницше не смогли бы назвать его проекцией человека.

Возвращаясь к словам святого Павла о нечестии, отец Канталамесса отметил, что идолопоклонство скрывается в религиозном человеке, и его идолом может стать семья, ребенок, основанная им община, построенный храм и даже занимаемая должность. «Для меня, — добавил капуцин, – им может стать и проповедь, которую я вам читаю!» По сути, любое идолопоклонство – это поклонение самому себе: мы ставим себя в центр всего и всё жертвуем этому идолу. Священник предложил задуматься о том, как часто мы начинаем фразу со слова «я». Таким образом, нечестие – это прославление себя, а не Бога, причем мы можем даже служение добру и служение Самому Богу приносить в жертву идолу самоутверждения.

Священник пригласил своих слушателей признать эту истину о себе и перестать жить для себя, «повернувшись» к Богу. Это невозможно сделать за один день и даже за целый Великий Пост, но если мы примем такое решение, мы сделаем первый шаг к обращению от идолов к живому Богу, подчеркнул проповедник Папского Дома.

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