Проповедник Папского Дома произнес третью великопостную проповедь, посвятив ее разоблачению современных форм идолопоклонства

Третью проповедь Великого Поста проповедник Папского Дома священник-капуцин Раньеро Канталамесса озаглавил «Идолопоклонство, антитеза живому Богу». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

По утрам, когда мы просыпаемся, мы переживаем совершенно уникальный опыт, хотя и почти не обращаем на это внимания. Ночью, пока мы спим, все вещи вокруг нас реальны, они существуют. Но только после пробуждения они начинают существовать для нас, мы осознаем их и замечаем. С описания этого повседневного опыта каждого из нас и применяя его к нашим отношениям с Богом, отец Раньеро Канталамесса начал свою третью проповедь Четыредесятницы, прочитанную в пятницу 29 марта для Римской Курии и Папы. Бог есть всегда, «Им мы живем, движемся и существуем» (Деян 17,28), но это происходит как бы во сне. Поэтому дух также нуждается в пробуждении, и в Священном Писании часто звучит призыв проснуться: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос «(Еф 5,14); «Наступил уже час пробудиться нам от сна» (Рим 13,11).

В Библии Бог назван «живым» в противоположность неодушевленным идолам. Противопоставление Бога идолам – это постоянная «битва», объединяющая все книги Ветхого и Нового Завета. В отличие от идолов Бог делает то, что хочет, Он видит и даже дышит. Дыхание Бога в Писаниях названо Духом Божьим, пояснил отец Канталамесса. Борьба с идолопоклонством, к сожалению, не завершилась с закатом исторического язычества, поскольку человек никогда не переставал поклоняться идолам. У сегодняшних идолов другие имена, и идолы находятся в каждом из нас. Проповедник Папского Дома сослался на Послание Павла к Римлянам (1,18-21), в котором Апостол заявляет о «нечестии» людей. Это нечестие заключается в отказе прославлять и благодарить Бога, то есть в отказе признавать Бога Богом. Иными словами, речь идет о попытке аннулировать бесконечную качественную разницу между творением и Творцом, отказываясь от Него зависеть. В идолопоклонстве человек не принимает Бога, но делается богом. Бог сотворил человека по Своему образу, человек же творит себе Бога по своему образу: поскольку человек склонен к насилию, он творит себе божество из насилия – Марса; свое сластолюбие он реализует в богине Венере и так далее. Таким образом, пояснил проповедник, человек проецирует на Бога самого себя. В этом смысле можно сказать, что в какой-то мере был прав Фейербах, заявляя, что не Бог создал человека, а человек создал себе Бога по своему образу. Вопрос в том, о каком боге идет речь. Разумеется, речь идет не о живом Боге из Библии, а о Его суррогате. Атеизм отвергает не христианского Бога, а деформированную идею о Боге, подчеркнул отец Канталамесса. Если бы христиане развивали богословие Единого Бога в Троице, отметил священник, то ни Фейербах, ни Ницше не смогли бы назвать его проекцией человека.

Возвращаясь к словам святого Павла о нечестии, отец Канталамесса отметил, что идолопоклонство скрывается в религиозном человеке, и его идолом может стать семья, ребенок, основанная им община, построенный храм и даже занимаемая должность. «Для меня, — добавил капуцин, – им может стать и проповедь, которую я вам читаю!» По сути, любое идолопоклонство – это поклонение самому себе: мы ставим себя в центр всего и всё жертвуем этому идолу. Священник предложил задуматься о том, как часто мы начинаем фразу со слова «я». Таким образом, нечестие – это прославление себя, а не Бога, причем мы можем даже служение добру и служение Самому Богу приносить в жертву идолу самоутверждения.

Священник пригласил своих слушателей признать эту истину о себе и перестать жить для себя, «повернувшись» к Богу. Это невозможно сделать за один день и даже за целый Великий Пост, но если мы примем такое решение, мы сделаем первый шаг к обращению от идолов к живому Богу, подчеркнул проповедник Папского Дома.