Проповедь Папы Франциска на Св. Мессе по случаю открытия Синода епископов. Ватикан, площадь Святого Петра, 2 октября 2024 г. (+ ФОТО)

Торжественным открытием Генеральной ассамблеи Синода епископов стала Святая Месса, которую 2 октября Папа Франциск возглавил на главной ватиканской площади в день литургической памяти свв. Ангелов-Хранителей. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Епископ Рима призвал делегатов Синода освободиться от предубеждений и эгоизма, чтобы услышать голос Господа в многообразии мнений и идей. Синод – это не парламентское заседание, где каждый отстаивает свою позицию, а место общения в духе любви и единства. Его участники призваны быть открытыми к новому, готовыми пожертвовать частным ради общего блага, согласно Божьему замыслу.

Святейший Отец предложил для размышления три символических образа: голос, укрытие и дитя.

В Писании Господь призывает народ слушать голос ангела на пути к Земле обетованной (см. Исх 23,20-22). Этот образ, по словам Папы, актуален и для предстоящей синодальной ассамблеи: она является совместным путём, на котором церковные иерархи и миряне, как единый народ, должны внять голосу Божьему через молитву и Священное Писание. Именно им Господь доверяет мечты и надежды множества верующих, объединенных одной верой и стремлением к святости. Для этого необходимо внимательно и с молитвой вникать в идеи и предложения, собранные за три года подготовки, стараясь различить волю Божью. Однако невозможно услышать голос Господа, говоря с высокомерием, считая себя обладателем истины в единственном экземпляре. Каждое услышанное слово должно приниматься с благодарностью и простотой, чтобы стать отражением Божьих даров на благо братьев. Цитируя св. Григория Великого, Папа отметил, что благодаря единству каждый может обогатить других, делясь размышлениями в духе любви.

Говоря о втором образе, укрытии, Епископ Рима подчеркнул: крылья ангела, символизирующие опеку (см. Пс 91,4), могут не только возносить человека, но и послужить моделью для общения, становясь прибежищем для тех, кто нуждается в тепле и защите. Таков призыв к участникам Синода: не только предлагать замечательные идеи, но и быть готовыми к смирению, согласию и к поддержке друг друга в духе братства. Важно не превращать свои идеи в предмет споров, а предлагать их в качестве даров, с готовностью пересмотреть их ради общего блага. Так создаётся атмосфера доверия и открытости, пространство, где каждый может свободно выражать свои мысли, зная, что его слушают и ценят.

Третий образ – ребенок, которого Иисус ставит в центр как пример для учеников (см. Мф 18,1-5), ведь подлинное величие заключается в смирении. Синод требует от своих участников быть «великими» в понимании и обсуждении сложных, важных вопросов, но при этом «малыми», искренне, по-детски открытыми друг другу: таков единственный путь к выполнению миссии, возложенной Церковью.

Святейший Отец обратил внимание на «драматический час истории, когда ветры войны и огонь насилия опустошают целые народы и страны», и заявил о своём намерении призвать заступничество Пресвятой Девы Марии: в следующее воскресенье в базилике Санта-Мария-Маджоре – вместе с участниками Синода – он помолится Святым Розарием о даре мира на земле. Епископ Рима попросил всех верующих в следующий понедельник 7 октября «провести день молитвы и поста об установлении мира во всём мире».

В конце проповеди Папа сказал:

«Будем же идти вместе, внимая Господу, и да ведёт нас веяние Святого Духа».