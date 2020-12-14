Проповедь о. Коррадо Трабукки, OFM, на Св. Мессе в честь престольного праздника храма Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Новосибирске

Дорогие братья и сестры!

Вот и пришел тот день года, когда мы отмечаем наш престольный праздник. Не забыть о нём очень просто – ведь наша церковь называется «приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии». А поскольку этот праздник находится на пути времени Адвента, то мы получаем такой торжественный повод для лучшей и более глубокой подготовки к нему.

Вот, например, мы говорим: «Непорочная Дева Мария», а что нам даёт это в плане подготовки к нашему празднованию Рождества Христова? В евангельской истории есть ведь ещё такое восклицание: «Радуйся, Мария, благодати полная!». Это – о Церкви, а не только о Марии. Это — о Спасении, о том, что Бог посмотрел на рабов Своих, посмотрел на нас. Это о том, что Он принял решение быть с нами. Потому что Мария, непорочно зачатая, готовилась к тому, чтобы быть Матерью Иисуса, Mater Dei, Богородицей. И это главное дело Её земной жизни – что Она Дева и Богородица. Это главный пункт нашей веры — мы веруем, что Бог выбрал Её родить Его, воплотиться, чтобы стать Человеком.

Поэтому Рождество – это когда Иисус родился от жены, от Девы Марии. Он родился и стал Человеком. И каждый год мы об этом вспоминаем.

А как мы готовимся к этому празднику? В плане личной подготовки наше сердце открывается, чтобы принять Бога внутренне. Это важнейшее дело нашей веры. Но есть и некоторые другие вещи, которые для нас не менее важны и которые традиционно приняты в каждой семье, или приходе, или в школе, или в общинах.

Только вчера у нас была небольшая организационная встреча, и на ней мы говорили, что главный элемент праздничного украшения к Рождеству – это вертеп, ясли. Год назад, 1 декабря 2019 года, Папа Франциск написал специальное письмо, посвящённое как раз традиции рождественского вертепа. Там он описывает, как мы должны готовить вертеп, например, у себя дома: выбираем пространство, определяем место, где мы расположим рождественские персонажи. Главные фигуры — это, конечно, Мария, Иосиф и Младенец Иисус. Но там есть и пастухи, там есть природа вокруг, небо, звезды. Это все символически означает, что мы принимаем Иисуса в нашей жизни. Поэтому призываю всех, по возможности, приготовить у себя дома хороший вертеп!

Помню, когда я был маленьким мальчиком, у нас дома перед Рождеством было некое ОЖИДАНИЕ. Что мы ожидали? В первую очередь это были не подарки, честно вам скажу. В те времена подарки были очень-очень простые: три мандарины, четыре-пять грецких орехов. Но было ожидание, что вместе с папой и мамой мы будем готовить вертеп! Папа был плотник, поэтому всё, что касается дерева, деревянного было изумительно: и пещера, и горы, и мосты! Мама нам тоже помогала. В лесу мы нашли мох… Мы так радовались! И каждый год всё было по-новому и по-другому…

Это значит, что подготовка несет очень важный момент, хотя он и более лишь символический.

Непорочное Зачатие – это результат. Это то, что Бог задумал, совершил, и это стало, фактически, так. Он приготовил Себе место во чреве Своей Матери. Он готовил Мать Свою принять Его, ибо Он был во чреве Её девять месяцев.

А Церковь и сегодня продолжает такой путь принятия Христа – через веру. И наше Рождество – это такое личное принятие Иисуса в нашей жизни. Ведь нас не было бы сегодня здесь, если бы мы не были верующими. А мы вместе сегодня празднуем Третье воскресенье Адвента.

Вот ещё, что Бог нам дает – это Радость! Сегодня по литургическому календарю это воскресенье Адвента называется Gaudete, воскресенье радости. Также литургическая одежда обычно в этот день бывает розового цвета (на мне сегодня она белая, с изображением Марии, так как у нас торжество Непорочного Зачатия). Что это такое – Радость? Мы не можем приказать своему сердцу – радоваться. Это не получится. Необходимо найти источник нашей радости. И лишь тогда мы будем радоваться. И вот источник такой радости дня нас – это сам Бог, Который стал Человеком от Девы Марии! Это, действительно, большой праздник. Он показывает буквально, что самое главное в нашей жизни – это только Он, Бог. И наша вера в Него. Поэтому мы здесь, мы пришли, чтобы праздновать.

Сегодня на Престольный праздник наша прихожанка подарила нам литургический сосуд для гостий. Благодарю эту прихожанку, за то, что она имела такую прекрасную мысль! Там будут храниться гостии для нашего причащения в течение года. Это просто сосуд. Но символически – это Сердце! Это то место, где всегда мы найдем главную Пищу! Большое спасибо!

13 декабря 2020 года