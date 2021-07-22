Программа апостольского визита Папы в Венгрию и Словакию

Ватиканский зал печати обнародовал программу 34-го апостольского визита Папы Франциска в Будапешт и в Словацкую Республику, который будет проходить с 12 по 15 сентября.

Поездка Святейшего Отца начнётся утром 12 сентября: самолёт с Епископом Рима вылетит из аэропорта Фьюмичино и прибудет в Венгрию в 7 часов 45 минут. После официального приёма в аэропорту Будапешта состоится приветственная церемония в столичном Музее искусств и встреча с поместными епископами. В 10 часов Епископ Рима встретится с представителями Экуменического совета Церквей и некоторых иудейских общин. Перед полуднем, на Площади героев в Будапеште, Святейший Отец возглавит заключительную Мессу 52-го Международного евхаристического конгресса, и это станет последним этапом его краткого визита в эту страну.

В 14 часов 30 минут Епископ Рима покинет Венгрию и через час приземлится в международном аэропорту столицы Словакии.

После официального приёма Папа Франциск отправится в резиденцию апостольской нунциатуры, где примет участие и экуменической встрече, а затем в частном порядке побеседует со своими собратьями из Общества Иисусова.

На следующий день, 13 сентября, в президентском дворце Братиславы состоится приветственная церемония и визит вежливости к президенту Республики; Папа обратится с речью к представителям властей, общественных организаций и дипломатического корпуса. На 10 часов 45 минут запланирована встреча с епископами, священниками, монашествующими, семинаристами и катехизаторами в кафедральном соборе Святого Мартина.

Во второй половине дня Святейший Отец посетит в частном порядке братиславский «Вифлеемский центр», встретится со словацкой иудейской общиной, а вечером – в резиденции апостольской нунциатуры – с президентом парламента и первым министром.

Во вторник 14 сентября Епископ Рима отправится на восток Словакии: вначале Папа прибудет самолётом в аэропорт «Кошице-Барца» и сразу отправится в город Прешов, где возглавит Божественную литургию византийского обряда, после которой вернется в город Кошице, чтобы встретится с цыганской общиной в городской части «Луник IX». Далее на местном стадионе Кошице пройдет встреча с молодёжью. А вечером Святейший Отец вернётся самолётом в Братиславу.

Утром 15 сентября в национальном святилище Шаштин Папа примет участие в молитве со словацкими епископами и затем возглавит торжественную Святую Мессу. В 13 часов 30 минут, после прощальной церемонии, Святейший Отец отправится самолётом в Рим и прибудет в аэропорт Фьюмичино в 15 часов 30 минут.



Источник: Vatican News