Программа Апостольского визита Папы Франциска в Мозамбик, на Мадагаскар и Маврикий

Зал печати Ватикана опубликовал программу Апостольского визита Папы Франциска в Республики Мозамбик, Мадагаскар и Маврикий. Поездка в эти государства Юго-Восточной Африки продлится с 4 по 10 сентября. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Утром 4 сентября Папа Франциск вылетит из Рима и прибудет в столицу Мозамбика Мапуту в 18 часов 30 минут. На следующий день Епископ Рима встретится с президентом страны, представителями властей, общественных организаций и дипломатического корпуса. Святейший Отец примет участие в межрелигиозной встрече молодёжи и вечером пообщается с поместным епископатом, духовенством, монашествующими и семинаристами. Последним этапом поездки в Мозамбик станет посещение местной больницы и Святая Месса на столичном стадионе в пятницу 6 сентября.

6 сентября Епископ Рима отправится на Мадагаскар. На следующий день в Антананариву запланирована встреча с президентом страны, властями, общественными деятелями и дипломатами, а затем состоится Литургия часов в монастыре кармелиток. Вечером Папа встретится с католическим епископатом островного государства, посетит гробницу блаженной Виктории Разоаманариво и примет участие в ночном молитвенном бдении с молодёжью. Утром 8 сентября Епископ Рима возглавит воскресную Святую Мессу на поле столичного епархиального центра, после чего посетит Город дружбы в Акамасоа, помолится с представителями мира труда и встретится с местным духовенством.

В понедельник 9 сентября Папа Франциск прибудет в Порт-Луи, столицу островного государства Маврикий. После приветственной церемонии в международном аэропорту Епископ Рима возглавит Святую Мессу у монумента Пресвятой Девы Марии Царицы мира. На вторую половину дня запланировано посещение в частном порядке святилища Пере Лаваль, а также встреча с президентом страны, премьер-министром, представителями властей, общественных организаций и дипломатического корпуса. Вечером Папа Франциск вылетит в Антананариву, а оттуда — утром следующего дня – вернётся в Рим.

Прибытие в аэропорт Чампино запланировано на 19 часов 10 сентября.