Принято судебное решение по делу бывшего руководства Сикстинской капеллы

Ватиканский суд вынес решение по уголовному делу, возбужденному 24 мая 2023 года в отношении бывшего руководителя Папской Сикстинской музыкальной капеллы монсеньора Массимо Паломбеллы, бывшего финансового директора Сикстинской капеллы Микеланджело Нарделлы и его супруги Симоны Росси, сообщает Vatican News.

Основные пункты обвинений – растрата публичных средств, отмывание денег и мошенничество. Паломбелла приговорён к 3 годам и 2 месяцам заключения и к штрафу в размере 9 тысяч евро; Нарделла – к 4 годам и 8 месяцам и к штрафу в размере 7 тысяч евро, а супруга Нарделлы Симона Росси приговорена к 2 годам заключения и к штрафу в размере 5 тысяч евро. На бывшего художественного руководителя Папского хора наложен запрет занимать публичные должности на время отбывания срока, а на двух мирян – пожизненный запрет.

Кроме того, у осуждённых конфисковано имущество на сумму в общей сложности около трехсот тысяч евро. Они обязаны понести все процессуальные расходы. Одновременно с них были сняты все другие обвинения из-за недостатка улик или отсутствия состава преступления.

Расследование в отношении бывшего руководства Сикстинской капеллы было инициировано Папой Франциском в 2018 году. Оно охватывало экономические и административные аспекты деятельности Папского хора. Еще раньше Сикстинская капелла стала предметом полемики и жалоб, особенно со стороны родителей юных певчих, в связи с участием детей в общественных мероприятиях, несовместимых с изначальной миссией главной музыкальной капеллы Папы Римского; поступали также жалобы о суровом обхождении с детьми. В ходе расследования было выявлено неподобающее поведение руководства и беспорядок в управлении фондами. Это привело к тому, что в 2019 году Франциск издал motu proprio о реформе Сикстинской капеллы: она была перенесена из юрисдикции Префектуры Папского дома в юрисдикцию Отдела Папских богослужений.

Адвокат двух осуждённых мирян Лаура Сгро после решения суда заявила, что в результате судебного разбирательства с ее подзащитных были сняты более половины обвинений. Вместе с тем она не удовлетворена изложением факта со стороны поборника правосудия и намерена подавать на апелляцию.