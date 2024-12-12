Принято судебное решение по делу бывшего руководства Сикстинской капеллы

Принято судебное решение по делу бывшего руководства Сикстинской капеллы

Декабрь 12, 2024

Ватиканский вынес решение по уголовному делу, возбужденному 24 мая 2023 года в отношении бывшего руководителя Папской Сикстинской музыкальной капеллы монсеньора Массимо Паломбеллы, бывшего финансового директора Сикстинской капеллы Микеланджело Нарделлы и его супруги Симоны Росси, сообщает Vatican News.

Основные пункты обвинений – растрата публичных средств, отмывание денег и мошенничество. Паломбелла приговорён к 3 годам и 2 месяцам заключения и к штрафу в размере 9 тысяч евро; Нарделла – к 4 годам и 8 месяцам и к штрафу в размере 7 тысяч евро, а супруга Нарделлы Симона Росси приговорена к 2 годам заключения и к штрафу в размере 5 тысяч евро. На бывшего художественного руководителя Папского хора наложен запрет занимать публичные должности на время отбывания срока, а на двух мирян – пожизненный запрет.

Кроме того, у осуждённых конфисковано имущество на сумму в общей сложности около трехсот тысяч евро. Они обязаны понести все процессуальные расходы. Одновременно с них были сняты все другие обвинения из-за недостатка улик или отсутствия состава преступления.

Расследование в отношении бывшего руководства Сикстинской капеллы было инициировано Папой Франциском в 2018 году. Оно охватывало экономические и административные аспекты деятельности Папского хора. Еще раньше стала предметом полемики и жалоб, особенно со стороны родителей юных певчих, в связи с участием детей в общественных мероприятиях, несовместимых с изначальной миссией главной музыкальной капеллы Папы Римского; поступали также жалобы о суровом обхождении с детьми. В ходе расследования было выявлено неподобающее поведение руководства и беспорядок в управлении фондами. Это привело к тому, что в 2019 году Франциск издал motu proprio о реформе Сикстинской капеллы: она была перенесена из юрисдикции Префектуры Папского дома в юрисдикцию Отдела Папских богослужений.

Адвокат двух осуждённых мирян Лаура Сгро после решения суда заявила, что в результате судебного разбирательства с ее подзащитных были сняты более половины обвинений. Вместе с тем она не удовлетворена изложением факта со стороны поборника правосудия и намерена подавать на апелляцию.

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