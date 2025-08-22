Пресвятая Дева Мария Царица — о праздновании

Праздник Пресвятой Девы Марии Царицы (22 августа) был учреждён Папой Пием XII энцикликой Ad Caeli Reginam (О провозглашении Небесного Царствования Девы Марии), изданной 11 октября 1954 года в честь 100-летия провозглашения догмата «О Непорочном Зачатии Девы Марии».

Уже во время Первого Ватиканского Собора в 1869 году французские и испанские епископы просили об учреждении этого праздника. Позже многие мариологические конгрессы и движения повторяли эту просьбу. Этот праздник отмечался до недавней реформы литургического календаря 31 мая, венчая исключительное богородичное почитание посвящённого Ей месяца.

В рамках литургического обновления, начатого Вторым Ватиканским собором этот праздник стал дополнять торжество Успения, поскольку они образуют единую тайну: «Непорочная Дева, сохранённая непричастной всякой скверне первородного греха, завершив путь земной жизни, телом и душою взята была в небесную славу и превознесена Господом как Царица вселенной, чтобы полнее уподобиться Своему Сыну, Господу господствующих (ср. Откр 19,16) и Победителю греха и смерти» (Догматическая конституция о Церкви «Lumen Gentium», 59).

Важно заметить, что Папа Пий XII в 1942 году посвятил весь мир Непорочному Сердцу Марии и, восстанавливая праздник Пресвятой Девы Марии Царицы в 1954 году, постановил каждый год именно в этот день обновлять посвящение мира Пресвятому Сердцу Марии.

Мария – Царица, ибо превосходит все творения в святости. Мария осуществляет эту царственность служением любви, склоняя внимание к нам, как к Своим усыновленным детям. Её призывают как Царицу Небесную в разных молитвах, песнопениях, в Лауретанских литаниях, к Ней возносят молитвы как к Царице ангелов, патриархов, пророков, апостолов, мучеников, исповедников, дев, всех святых и семей. Ритм этих древних воззваний и каждодневных молитв помогает нам понять, что Пресвятая Дева остаётся с нами в буднях и радостях нашей жизни. Как Царица, Своей материнской любовью и заботой Она обнимает каждое дитя, которым является каждый человек, искупленный Её Сыном Иисусом Христом.

В Священном Писании нет текста, который бы непосредственно называл Пресвятую Деву Марию царицей. Существуют однако косвенные тексты, возвещающие эту истину. В раю Господь обещает, что появится Женщина, которая сокрушит главу змия-искусителя (Быт 3,15). Архангел Гавриил и Елизавета обращаются к Марии: „Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами” (Лк 1, 28, 43) – а значит, среди всех женщин на земле Ты являешься первой.

Также сама Мария в пророческом вдохновении произносит о себе слова: „… ибо отныне будут ублажать Меня все роды” (Лк 1, 48). Мария была из рода Царя Давида. Евангелие часто подчёркивает это царское происхождение Иисуса Христа (Мф 22, 41-46; Мк 12, 35-37; Лк 20, 41-44; Рим 1, 3, 15, 12; 2Тим 2,8; Откр 22, 16 и другие).

В книге Откровения находится такой текст: „И явилось на небе великое знамение: жена, облечённая в солнце; под ногами её луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд”. (Откр 12, 1) В этой «жене» Традиция Церкви видит именно Марию.

Вторым источником нашей веры является устное Предание, находящееся в традиции Церкви и писаниях её Отцов. Этих свидетельств очень много. Уже Св. Ефрем (+373), Учитель Церкви, живущий в IV веке, так пишет о Марии: «Дева Всечестная, Царица и Госпожа», «после Святой Троицы Она является Госпожой всех». Он один из первых сравнивает красоту Марии с красотой Христа, потому что нет в Ней никакой скверны греховной. Он пишет о совершенстве Марии, которым она превосходит совершенство всего творения, всякую мысль и всякое слово. Сам себя называет „Слугою Марии”. Святой Иоанн Дамаскин (+749) называет Ее: «Царица, Правительница и Госпожа» и еще «Царица всего творения». Святой Людвик Гриньон де Монфор (+1716), преданый почитатель Пресвятой Девы Марии указывает, чем Мария заслужила быть Царицей: «Мария на Небесах владычествует над ангелами и блаженными. В умилостивление за Её глубокое смирение Господь даровал Ей власть и поручение заполнить пустующие пре­столы падших в гордыне ангелов-отступников новыми святыми. Такова воля Всевышнего, воз­носящего смиренных, что земля, небо и преис­подняя склоняются перед владычеством кроткой Марии, которую Он соделал Царицей Неба и земли, повелительницей войск небесных, ве­личайшим сокровищем Своим, подательницей всех благ, скромной труженицей Своих великих дел, обновляющей род человеческий, защит­ницей людей, грозным противником врагов Бога и верной спутницей Господа царствующего, облечённого величием и славой».

Папа Пий ХII в вышеупомянутой Энциклике Ad Caeli Reginam в начале своих размышлений обращает наше внимание: «С самых первых лет существования Католической Церкви народ Христианский, как во времена триумфальные, так и особенно во дни упадка, обращал свои молитвенные прошения и хвалебные гимны и почитание свое ко Царице Небесной. И никогда вера его в Матерь Божественного Царя Иисуса Христа не бывала поколеблена, и не была сокрушена вера наша в то, что Мария, Девственная Матерь Господа Бога, царствует с материнской заботой обо всем мире, так же как в то, что Она в небесном блаженстве увенчана славой Царицы».

Подтверждением всеобщности веры в то, что Мария является Царицей неба и земли, является христианская иконография, которая с давних лет изображала Пресвятую Богородицу на престоле, так изображали только царей. Такой способ изображения Марии встречается уже в III веке, в катакомбах. На византийских иконах VI века почти всегда Матерь Божья изображена на престоле. Такие изображения, а потом и статуи, назывались Basilissa — Царица, или Theantropo, что означает Госпожа, сидящая на престоле, держащая на коленях Иисуса Младенца. Часто, чтобы подчеркнуть, что Мария тоже является Царицей ангелов, представляли Её в окружении ангелов. В период раннего средневековья на образах ангелы поддерживали корону над Ей головой. Такой тип изображений по-гречески называется Panaghia angheloktistos. С X века обычай приобретает всеобщий характер представлять Марию на престоле с короной, в королевской одежде, даже сидящей с правой стороны Христа. А с XIV века, любимой темой художников становится сцена „венчания” Марии Иисусом Христом или Богом Отцом.

В VIII веке как форма борьбы с иконоборцами появляется обычай частных коронаций образов и статуи Матери Божьей, особенно тех, которые были известны как чудотворные. В 732 г. Папа Григорий III короновал золотыми коронами с диамантами образ Матери Божьей. Папа Григорий IV в 838 г. похожую корону принёс в дар Матери Божьей в храме св. Каликста в Риме. С XVII век этот обычай был передан Апостольскому Престолу. В начале эти коронации были осуществляемы только для италийских чудотворных образов, но уже вскоре это было распространено на весь остальной мир.

Титул „Царица” подчёркивает, что Мария в «последние часы» станет той, которая воссядет возле своего Сына — Царя Славы. И так исполняются слова Magnificat: „Ибо отныне будут ублажать Меня все роды, что сотворил Мне величие Сильный”. Мария участвует в славе воскресшего Христа, как активная участница Его спасительного дела. Она — Его матерь, носившая Его под своим сердцем, родившая Его, воспитавшая Его, была с Ним даже до крестной смерти. Хотя, среди всего сонма святых, Мария является единственной, кого мы именнуем Царицею, это не означает, что выше Её никого нет. Над ней есть Бог, и только Он истинный Царь и Вседержитель. Если, однако, Марию называем Царицей, то только из-за Её Сына.

Достоинство Божественного Материнства преподносит Её над всем творением, делает Её Царицей ангелов и всех святых, Царицей неба и земли. «По взятии на небо Её служение спасению не прекращается: Своим многообразным заступничеством Она и далее продолжает содействовать получению нами даров вечного спасения. (…) Поэтому Преблагословенная Дева призывается в Церкви как Заступница, Помощница, Споспешница, Посредница» (ККЦ 969).