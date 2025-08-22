Пресвятая Дева Мария Царица — о праздновании

Август 22, 2025

Праздник Пресвятой Девы Марии Царицы  (22 августа) был учреждён Папой Пием XII энцикликой Ad Caeli Reginam (О провозглашении Небесного Царствования Девы Марии), изданной 11 октября 1954 года в честь 100-летия провозглашения догмата «О Непорочном Зачатии Девы Марии».

Уже во время Первого Ватиканского Собора в 1869 году французские и испанские епископы просили об учреждении этого праздника. Позже многие мариологические конгрессы и движения повторяли эту просьбу. Этот праздник отмечался до недавней реформы литургического календаря 31 мая, венчая исключительное богородичное почитание посвящённого Ей месяца.

В рамках литургического обновления, начатого Вторым Ватиканским собором этот праздник стал дополнять торжество Успения, поскольку они образуют единую тайну: «Непорочная Дева, сохранённая непричастной всякой скверне первородного греха, завершив путь земной жизни, телом и душою взята была в небесную славу и превознесена Господом как Царица вселенной, чтобы полнее уподобиться Своему Сыну, Господу господствующих (ср. Откр 19,16) и Победителю греха и смерти» (Догматическая конституция о Церкви «Lumen Gentium», 59).

Важно заметить, что Папа Пий XII в 1942 году посвятил весь мир Непорочному Сердцу Марии и, восстанавливая праздник Пресвятой Девы Марии Царицы в 1954 году,  постановил каждый год именно в этот день обновлять посвящение мира Пресвятому Сердцу Марии.

Мария – Царица, ибо превосходит все творения в святости. Мария осуществляет эту царственность служением любви, склоняя внимание к нам, как к Своим усыновленным детям. Её призывают как Царицу Небесную в разных молитвах, песнопениях, в Лауретанских литаниях, к Ней возносят молитвы как к Царице ангелов, патриархов, пророков, апостолов, мучеников, исповедников, дев, всех святых и семей. Ритм этих древних воззваний и каждодневных молитв помогает нам понять, что Пресвятая Дева остаётся с нами в буднях и радостях нашей жизни. Как Царица, Своей материнской любовью и заботой Она обнимает каждое дитя, которым является каждый человек, искупленный Её Сыном Иисусом Христом.

В Священном Писании нет текста, который бы непосредственно называл Пресвятую Деву Марию царицей. Существуют однако косвенные тексты, возвещающие эту истину. В раю Господь обещает, что появится Женщина, которая сокрушит главу змия-искусителя (Быт 3,15). Архангел Гавриил  и Елизавета обращаются к Марии: „Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами” (Лк 1, 28, 43) – а значит, среди всех  женщин на земле Ты являешься первой.

Также сама Мария в пророческом вдохновении произносит о себе слова: „… ибо отныне будут ублажать Меня все роды” (Лк 1, 48). Мария была из рода Царя Давида. Евангелие часто подчёркивает это царское происхождение Иисуса Христа (Мф 22, 41-46; Мк 12, 35-37; Лк 20, 41-44; Рим 1, 3, 15, 12; 2Тим 2,8; Откр 22, 16 и другие).

В книге Откровения находится такой текст: „И явилось на небе великое знамение: жена, облечённая в солнце; под ногами её луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд”. (Откр 12, 1) В этой «жене» Традиция Церкви видит именно Марию.

Вторым источником нашей веры является устное Предание, находящееся в традиции Церкви и писаниях её Отцов. Этих свидетельств очень много. Уже Св. Ефрем (+373), Учитель Церкви, живущий в IV веке, так пишет о Марии: «Дева Всечестная, Царица и Госпожа», «после Святой Троицы Она является Госпожой всех». Он один из первых сравнивает красоту Марии с красотой Христа, потому что нет в Ней никакой скверны греховной. Он пишет о совершенстве Марии, которым она превосходит совершенство всего творения, всякую мысль и всякое слово. Сам себя называет „Слугою Марии”. Святой Иоанн Дамаскин (+749) называет Ее: «Царица, Правительница и Госпожа» и еще «Царица всего творения». Святой Людвик Гриньон де Монфор (+1716), преданый почитатель Пресвятой Девы Марии указывает, чем Мария заслужила быть Царицей: «Мария на Небесах владычествует над ангелами и блаженными. В умилостивление за Её глубокое смирение Господь даровал Ей власть и поручение заполнить пустующие пре­столы падших в гордыне ангелов-отступников новыми святыми. Такова воля Всевышнего, воз­носящего смиренных, что земля, небо и преис­подняя склоняются перед владычеством кроткой Марии, которую Он соделал Царицей Неба и земли, повелительницей войск небесных, ве­личайшим сокровищем Своим, подательницей всех благ, скромной труженицей Своих великих дел, обновляющей род человеческий, защит­ницей людей, грозным противником врагов Бога и верной спутницей Господа царствующего, облечённого величием и славой».

Папа Пий ХII  в вышеупомянутой  Энциклике Ad Caeli Reginam в начале своих размышлений обращает наше внимание: «С самых первых лет существования Католической Церкви народ Христианский, как во времена триумфальные, так и особенно во дни упадка, обращал свои молитвенные прошения и хвалебные гимны и почитание свое ко Царице Небесной. И никогда вера его в Матерь Божественного Царя Иисуса Христа не бывала поколеблена, и не была сокрушена вера наша в то, что Мария, Девственная Матерь Господа Бога, царствует с материнской заботой обо всем мире, так же как в то, что Она в небесном блаженстве увенчана славой Царицы».

Подтверждением всеобщности веры в то, что Мария является Царицей неба и земли, является христианская иконография, которая с давних лет изображала Пресвятую Богородицу на престоле, так изображали только царей. Такой способ изображения Марии встречается уже в III веке, в катакомбах. На византийских иконах VI века почти всегда Матерь Божья изображена на престоле. Такие изображения, а потом и статуи, назывались Basilissa  — Царица, или Theantropo, что означает Госпожа, сидящая на престоле, держащая на коленях Иисуса Младенца. Часто, чтобы подчеркнуть, что Мария тоже является Царицей ангелов, представляли Её в окружении ангелов. В период раннего средневековья на образах ангелы поддерживали корону над Ей головой. Такой тип изображений по-гречески называется Panaghia angheloktistos. С X века обычай приобретает всеобщий характер представлять Марию на престоле с короной, в королевской одежде, даже сидящей с правой стороны Христа. А с XIV века, любимой темой художников становится сцена „венчания” Марии Иисусом Христом или Богом Отцом.

В VIII веке как форма борьбы с иконоборцами появляется обычай частных коронаций образов и статуи Матери Божьей, особенно тех, которые были известны как чудотворные. В 732 г. Папа Григорий III короновал золотыми коронами с диамантами образ Матери Божьей. Папа Григорий IV в 838 г. похожую корону принёс в дар Матери Божьей в храме св. Каликста в Риме. С XVII век этот обычай был передан Апостольскому Престолу. В начале эти коронации были осуществляемы только для италийских чудотворных образов, но уже вскоре это было распространено на весь остальной мир.

Титул „Царица” подчёркивает, что Мария в «последние часы» станет той, которая воссядет возле своего Сына — Царя Славы. И так исполняются слова Magnificat: „Ибо отныне будут ублажать Меня все роды, что сотворил Мне величие Сильный”. Мария участвует в славе воскресшего Христа, как активная участница Его спасительного дела. Она — Его матерь, носившая Его под своим сердцем, родившая Его, воспитавшая Его, была с Ним даже до крестной смерти. Хотя, среди всего сонма святых, Мария является единственной, кого мы именнуем Царицею, это не означает, что выше Её никого нет. Над ней есть Бог, и только Он истинный Царь и Вседержитель. Если, однако, Марию называем Царицей, то только из-за Её Сына.

Достоинство Божественного Материнства преподносит Её над всем творением, делает Её Царицей ангелов и всех святых, Царицей неба и земли. «По взятии на небо Её служение спасению не прекращается: Своим многообразным заступничеством Она и далее продолжает содействовать получению нами даров вечного спасения. (…) Поэтому Преблагословенная Дева призывается в Церкви как Заступница, Помощница, Споспешница, Посредница» (ККЦ 969).

 

Автор: с. Иоанна Андрущишина, CSA 

(Oрден Сестер от Ангелов)

г. Сургут

 

