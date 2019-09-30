Премию Ратцингера в этом году получат канадец и африканец

Имеющий широкую международную известность Чарльз Маргрейв Тейлор и африканский теолог Поль Берре стали лауреатами «Премии Ратцингера» этого года. Лауреатов премии определяет Научный комитет «Премии Ратцингера», а утверждает Папа Франциск.

87-летний канадец Тейлор наиболее известен своими исследованиями, касающимися коммунитаризма, космополитизма и взаимосвязи между религией и современностью, а также темы секуляризации, в которой считается одним из самых авторитетных экспертов. Тейлор – католик, участник ватиканской инициативы «Двор язычников».

53-летний Поль Берре, иезуит, родом из Буркина-Фасо. Он инициировал несколько важных проектов по развитию теологии в Африке, работал экспертом на нескольких Синодах епископов и был консультантом Генерального секретариата Синода. Является членом Международной комиссии по диалогу с Англиканской Церковью, различных объединений теологов, в том числе Ассоциации африканских теологов и Панаафриканской ассоциации католических экзегетов.

В Научный комитет «Премии имени Йозефа Ратцингера» входят кардиналы Анджело Амато, Курт Кох, Луис Франсиско Ладария, Джанфранко Равази и епископ Рудольф Водерхольцер, ординарий Регенсбургской епархии. «Ватиканский фонд имени Йозефа Ратцингера-Папы Бенедикта XVI», от имени которого и вручается награда, учредил сам Понтифик, пожертвовав на него доходы от своей литературно-теологической деятельности. Поддержку Фонду оказывают и частные благотворители.

По материалам Vatican News