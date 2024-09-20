Объявлены лауреаты Премии Ратцингера 2024 года

Американский теолог ирландского происхождения профессор Сирил О’Риган и японский скульптор Эцуро Сотоо получат в этом году Ратцингеровскую премию – одну из самых престижных наград в области теологии, сообщает Vatican News.

Ратцингеровская премия, учрежденная по инициативе Ватиканского фонда Йозефа Ратцингера-Бенедикта XVI, является одной из важнейших наград в области богословия и вручается ежегодно выдающимся личностям с 2011 года. Премия не только признает академические достижения в теологии, но и включает в себя христианское искусство — с 2017 года она вручается также представителям мира культуры и искусства. Благодаря победителям этого года список лауреатов вырастет до 30 деятелей из 18 стран.

Сирил О’Риган родился в 1952 году в Ирландии. Он изучал философию и теологию в Йельском университете в США. В основном занимается систематическим богословием и историей христианства. Его важнейшие работы посвящены, в частности, Гегелю, возрождению гнозиса в наше время, Бальтазару, Ньюману и Ратцингеру. Профессор О’Риган преподает систематическое богословие в Университете Нотр-Дам в США.

Эцуро Сотоо — первый представитель Дальнего Востока и первый скульптор, получивший Премию Ратцингера. Он родился в 1953 году в Фукуоке, Япония. В 1978 году во время визита в Испанию он открыл для себя работы Антонио Гауди и был глубоко впечатлен базиликой Саграда Фамилия в Барселоне. Эцуро Сотоо предложил свои услуги по завершению строительства храма, последовав замыслу Гауди и относясь к базилике — как к духовному и художественному произведению. В качестве скульптора работал над фасадом Рождества. Приняв христианство, Сотоо остался большим поклонником Гауди. Позже он участвовал в процессе канонизации архитектора знаменитой базилики

Премию Ратцингера лауреатам вручит 22 ноября 2024 года кардинал Пьетро Паролин. В тот же день утром в Гротах Ватикана у могилы Бенедикта XVI состоится Святая Месса. С лауреатами премии также встретится Папа Франциск.