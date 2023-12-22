В Ватикане прошел концерт памяти Бенедикта XVI

20 декабря 2023 года, накануне первой годовщины смерти Бенедикта XVI, в церкви Санта-Мария-делла-Пьета на Тевтонском кладбище в Ватикане прошел концерт симфонической музыки. Об этом сообщает Vatican News.

Вечер памяти понтифика, скончавшегося 31 декабря 2022 года, начался с приветственной речи Конрада Бестле, настоятеля церкви Санта-Мария-делла-Пьета. Он напомнил, что Бенедикт XVI был «почитаемым членом нашего братства» и служил в этой церкви Святую Мессу каждый четверг на протяжении почти 23 лет. Покойный Папа, тогдашний кардинал Ратцингер, в течение первых нескольких лет своего служения в Ватикане жил при «Кампо Санто Тевтонико», когда Иоанн Павел II привез его в Рим в 1982 году и назначил префектом Конгрегации доктрины веры.

Профессор Пьерлука Аззаро из Ватиканского фонда Йозефа Ратцингера-Бенедикта XVI, который был организатором мероприятия, отметил, что «нет другого Папы в истории, который ценил бы музыку так сильно, как Бенедикт XVI».

В ходе концерта Венецианский симфонический оркестр под руководством итальянского дирижера Марко Титото исполнил произведения Иоганна Себастьяна Баха, Шарля Франсуа Гуно, Сезара Франко, а также Эннио Морриконе и ряда других современных композиторов.

По случаю первой годовщины смерти Бенедикта XVI 30-31 декабря в конференц-зал рядом с церковью пройдет международная научная конференция, посвященная учению и наследию ушедшего понтифика. На нем, в частности, выступят отец Федерико Ломбарди SJ, председатель фонда «Й. Ратцингер – Бенедикт XVI», и кардинал Герхард Людвиг Мюллер, бывший префект Конгрегации доктрины веры.

31 декабря в 8 часов утра архиепископ Георг Генсвайн, бывший секретарь Бенедикта XVI, отслужит Св. Мессу в память о покойном Папе в базилике Святого Петра. Затем он выступит в «Кампо Санто» и поделится своими воспоминаниями о последних годах жизни Папы Ратцингера.