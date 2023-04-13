На Пасху премьер-министр Индии посетил католический собор и встретился с главой Маланкарской Церкви

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил в праздник Воскресения Христова, 9 апреля, делийский католический собор Святого Сердца, передает «Благовест-инфо».

В храме Моди встретился с архиепископом Дели Анилом Джозефом Томасом Коуто и другими представителями католического духовенства, поздравил верующих с праздником Пасхи, посадил дерево в церковном дворе. В тот же день премьер-министр поздравил христиан с праздником Пасхи в своем аккаунте в «Твиттере».

Ранее, 5 апреля, Моди принял в своем кабинете в здании индийского парламента лидера одной из крупнейших христианских Церквей страны – Католикоса Василия Мар Фому Матфея III, предстоятеля Маланкарской Православной Сирийской Церкви. Как заявил впоследствии Мар Матфей III, он пригласил премьер-министра посетить духовный центр Маланкарской Церкви во время его предстоящего визита в штат Керала. Маланкарская Церковь насчитывает около 2,5 млн. верующих и, по преданию, ведет свою историю от св. апостола Фомы, первым проповедовавшего христианство в Индии.

Как отмечает Times of India, визит Моди в католический храм имеет большое политическое значение, так как возглавляемая им партия BJP пытается привлечь на свою сторону христианское меньшинство. В своих недавних выступлениях Моди привел результаты опросов, согласно которым BJP набирает популярность в штатах с большим христианским населением: Гоа, Нагаланд и Мегалая. В то же время, правящая партия много лет терпит неудачи на выборах в Керале, где живет самая крупная в Индии христианская община. Глава правительства Кералы Пинарайи Виджаян так прокомментировал пасхальный визит Моди в церковь: «хорошо, если это было покаянием за прошлые грехи Сангх Паривара» – индуистского националистического движения, с которым ассоциируется партия BJP. В годы правления Моди в Индии участились столкновения на религиозной почве и нападения индуистских радикалов на религиозные меньшинства. В Керале чиновники BJP посещают христианские церкви, а за пределами штата «идет охота на христиан», — цитирует Виджаяна сайт ndtv.