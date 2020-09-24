Префект Конгрегации Святого Престола излечился от коронавируса

Префект Конгрегации евангелизации народов, кардинал Луис Антонио Тагле (Филиппины) получил негативный тест на коронавирус, сообщили в Папском филиппинском коллегиуме в Риме 23 сентября 2020 г. Иерарх выздоровел спустя 13 дней после диагностирования у него COVID-19. Болезнь протекала бессимптомно, пурпурат находился в строгой изоляции у себя на родине на Филиппинах. Теперь он может навестить родственников и воспользоваться предоставленным ему коротким отдыхом.

С момента приезда в Рим в феврале этого года кардинал Тагле проживал в Филиппинском коллегиуме. Более 30 священников и сотрудников данного учреждения попали на карантин, однако все проведенные тесты на COVID-19 дали отрицательный результат. Кардинал Тагле стал первым главой ватиканской Дикастерии, заразившимся коронавирусом. Перед отъездом из Рима тест, проведенный 7 сентября, дал отрицательный результат, но сразу по прибытии в Манилу 11 сентября у него обнаружили COVID-19.

На Филиппинах минимум у четырех епископов было выявлено заражение коронавирусом, двое из них скончались.

По материалам Vatican News