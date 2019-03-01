Префект Конгрегации по делам духовенства о ситуации священников, имеющих детей

Префект Конгрегации по делам духовенства кардинал Беньямино Стелла lал интервью главному редактору Vatican Insider Андреа Торниелли, в котором в частности заявил, что руководимая им дикастерия отошла от прежней практики, когда священник мог обратиться к Святому Престолу с ходатайством о снятии с него сана и всех связанных с ним обетов лишь по достижении 40-летнего возраста. Теперь священник, имеющий детей, может делать это в любом возрасте. Данное решение продиктовано заботой о благе детей и в уважении к их праву иметь законного отца.

По данному вопросу уже имеется регулирующий документ под заглавием «Замечания относительно практики Конгрегации по делам духовенства касающиеся духовных лиц, имеющих потомство». Кардинал пояснил, что это — «технический текст», предназначенный для работников дикастерии, а потому он и не был опубликован. В нем наличие у священника детей названо «автоматической причиной», чтобы дело было в кратчайшие сроки представлено Святейшему Отцу. Подобная ситуация считается «необратимой» и требует лишения священника его сана, даже если он сам полагает, что может и дальше исполнять свое служение. Вообще же 80% поданных ранее прошений о сложении духовного сана мотивировались как раз наличием детей, однако же многие из этих детей были зачаты уже после того, как их отец оставил свое священническое служение.

Вместе с тем, префект Конгрегации по делам духовенства отметил, что далеко не всегда священники, имеющие детей, хотят покинуть свое служение, а потому и не желают обращаться за соответствующей диспенсацией. В этом случае инициатива принадлежит их непосредственной духовной власти. Епископу или монашескому настоятелю в уверенности, что такому священнику следует сосредоточиться на исполнении его родительских обязанностей, необходимо самим обратиться в Конгрегацию по делам духовенства. Это связано с рядом обязательств отца по отношению к родным детям, исполнение которых в рамках канонического права Латинской Церкви несовместимо с осуществлением пастырского служения.

Однако же каждый случай здесь должен рассматриваться индивидуально, хотя исключения случаются не так уж часто. Таким исключением может быть ситуация, когда ребенок священника попадает на воспитание в «благополучную семью» и другие люди принимают на себя обязанности его родителей. Или же речь может идти о пожилых священниках, имеющих взрослых детей. Возможно, такие священники имели болезненный эмоциональный опыт в молодости, затем добросовестно оказывали своим детям материальную, моральную, духовную поддержку, а ныне, справившись со своей эмоциональной нестабильностью, старательно исполняют свои священнические обязанности. В этом случае Конгрегация по делам духовенства не обязывает епископов выходить с вышеозначенной инициативой по лишению священнослужителя его сана.

В заключение высокий ватиканский иерарх подчеркнул, что всё сказанное не имеет никакого отношения к вопросу обязательного для священников целибата, который «является драгоценным даром для Латинской Церкви». Точно так же, как факт распада многих семей не может поставить под сомнение вечную ценность христианского Брака. «Важно, чтобы священник в контексте указанных реалий смог осознать возложенные на него обязательства по отношению к собственному потомству», — констатировал кардинал Беньямино Стелла.

По материалам Vatican News