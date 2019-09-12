Предстоятель УГКЦ подвел итоги Синода епископов этой Церкви

В среду 11 сентября 2019 г., в конференц-зале Ватиканского Радио состоялась пресс-конференция Верховного Архиепископа Киево-Галицкого Блаженнейшего Святослава Шевчука, на которой он рассказал журналистам о ходе работ только что завершившегося Синода епископов Украинской Греко-Католической Церкви, поднятых на нём темах, и о сопутствующих событиях и встречах, включая аудиенции у Вселенского Архиерея, как и Папы на покое.

«Перед лицом разделенного и раздробленного мира, вы должны стать свидетелями единства Церкви, прежде всего у себя на родине, в Украине», – эти слова, сказанные Папой на покое Бенедиктом XVI в ходе его встречи с участниками Синода, Блаженнейший Святослав назвал своеобразным «венцом» трудов этого высокого форума, чья работа продолжалась на протяжении всей первой декады сентября и проходила под девизом: «Общение в жизни и свидетельстве УГКЦ». «Синод – это орган, который помогает нам пребывать в единстве, собирающий рассеянных в мире, но наша Церковь – и это есть неотъемлемая часть ее идентичности и миссии – живет полнотой видимого единства с Преемником Святого Петра», – отметил Верховный Архиепископ Киево-Галицкий, подчеркнув, что епископы не только размышляли и дискутировали об этом единстве, но «полноценно и осязаемым образом пережили его», поскольку заседания Синода начались с напутственного слова Святейшего Отца Франциска, с которым Владыки встретились 2 сентября.

Предстоятель УГКЦ также поделился своими соображениями о предстоящей Встрече католических епископов Восточного обряда из стран Европы, которая будет проходить в Риме с 12 по 14 сентября под девизом «Экуменическая миссия Восточных Католических Церквей Европы сегодня» и завершится аудиенцией ее участников у Папы Франциска:»Здесь можно усмотреть знаменательное стечение обстоятельств, – сказал Блаженнейший Святослав. – На нашем Синоде мы говорили о нашем внутреннем единства, здесь же речь пойдет о поисках единства с теми, кто пока еще находится вне этого единства, кто единством не живет. Иначе говоря, будут обсуждаться темы экуменической миссии Восточных Католических Церквей в Европе. Каким образом поместные Церкви Европы нашей и других Восточных традиций могут быть свидетелями единства Вселенской Церкви, созидать это единство, искать его и приводить к нему тех, кто пока еще не пребывает в полном единстве со Вселенской Церковью».

Напомним, что Ординарий католиков византийского обряда на территории Российской Федерации Владыка Иосиф Верт принимает участие в обоих мероприятиях: недавно завершившемся Синоде и начавшейся сегодня Встрече.



По материалам Vatican News