В первой половине сентября Владыка Иосиф Верт примет участие в важных международных форумах католиков византийского обряда

Насыщенной событиями станет первая половина первого осеннего месяца для Ординария католиков византийского обряда на территории Российской Федерации Владыки Иосифа Верта. Он примет участие в заседаниях Синода Украинской Греко-Католической Церкви, в 23-й по счету встрече епископов Восточного обряда из Европы и в паломничестве во Флоренцию по случаю 580-й годовщины заключения Флорентийской Унии.

Синод епископов УГКЦ пройдет в первую неделю сентября в Риме, будучи, в числе прочего, приурочен к празднованию полувекового юбилея главного храма украинских греко-католиков в Италии — собора Святой Софии. Тема высокого собрания звучит следующим образом: «Единство в жизни и свидетельстве Украинской Греко-Католической Церкви». Божественную Литургию, с которой начнется работа Синода, отслужит 1 сентября Верховный Архиепископ Киево-Галицкий Блаженнейший Святослав Шевчук. Еще одно богослужение пройдет 5 сентября в базилике Санта-Мария-Маджоре и будет посвящено 150-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти блаженной Иосафаты Гордашевской, основательницы Конгрегации Сестер Служительниц Пренепорочной Девы Марии. В работе Синода примет участие Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, а также кардинал Анджело Де Донатис, викарный епископ Рима, коего в июле текущего года Папа Франциск назначил Апостольским администратором новообразованного Экзархата украинских греко-католиков в Италии. Запланирована аудиенция участников Синода у Святейшего Отца.

Темой XXIII Встречи католических епископов Восточного обряда из стран Европы, которая будет проходить в Вечном Городе с 12 по 14 сентября, станет «Экуменическая миссия Католических Восточных Церквей Европы сегодня». В частности, будет обговариваться богословский диалог с Православными Церквами, прежде всего, с Московским Патриархатом. В указанном мероприятии вновь примет участие и выступит с докладом кардинал Пьетро Паролин. С докладами также будут выступать префект Конгрегации Восточных Церквей кардинал Леонардо Сандри, председатель Папского Совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох, официал этой же дикастерии о. Иакинф Дестивель, O.P., президент Института экуменических исследований Украинского католического университета монсеньор Иван Дацько и ряд других священнослужителей. Председательствовать на форуме восточных католических епископов Европы будут Верховный Архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук и председатель Совета епископских конференций Европы кардинал Анджело Баньяско. Встреча завершится в субботу 14 сентября аудиенцией ее участников у Папы Франциска.

А уже вечером того же дня начнется паломничество епископов УГКЦ во Флоренцию с целью почитания покоящихся в соборе Санта-Мария дель Фьоре мощей Святого Иоанна Златоуста. Паломничество приурочено к 580-й годовщине провозглашения Флорентийской Унии (6 июля 1439 г.) и 55-й годовщине визита во Флоренцию Блаженнейшего Предстоятеля УГКЦ Иосифа Слипого (24-26 января 1964 г.), пожелавшего повторить путь одного из «творцов» состоявшейся Унии Востока и Запада — Митрополита Киевского Исидора, в числе первых восточных иерархов возведенного в кардинальское достоинство. Предпринимаемое паломничество позволит Украинской Греко-Католической Церкви, 17 сентября текущего года отмечающей 30-летие своего выхода из подполья, дать еще одно свидетельство собственной идентичности как Церкви мучеников проливших свою кровь за единство с Преемником Святого Петра. Паломничество возглавит Блаженнейший Святослав Шевчук, который в воскресенье 15 сентября будет предстоятельствовать на Божественной Литургии в Кафедральном соборе Санта-Мария дель Фьоре. Свое желание принять участие в паломничестве выразили более двадцати епископов, среди которых и наш Владыка Иосиф Верт.