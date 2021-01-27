Предстоятель католиков Ирака: предстоящий визит Папы имеет огромную духовную значимость

Христиане Ирака горячо молятся об окончании пандемии и возможности реализации Святейшим Отцом намерения визита в их страну, – подчеркнул Патриарх Вавилона Халдейского, архиепископ Багдада, кардинал Луис Рафаэль Сако, добавив, что Церковь в Ираке ждет от Папы послания утешения, надежды и мира и обратив внимание на то обстоятельство, что в связи с недавним терактом в столице среди населения страны распространяются печаль и волнение.

Кардинал заметил, что жертвами террористического нападения в Багдаде стали простые и бедные люди. К сожалению, теракт имел политическую цель и является очевидным вызовом, обращенным к местным властям и новому президенту США. В ответ на него в стране были усилены меры безопасности. Иерарх рассказал, что он объявил во вверенной его заботам Поместной Церкви трехдневный пост в намерении «Воскресения Ниневии» по аналогии с постом, который держали жители этого древнего города в ответ на призыв пророка Ионы, и в воспоминание о чудесном событии, имевшем место в VIII веке, когда после трехдневного поста христиан в Месопотамии прекратилась эпидемия чумы. «Мы каемся за наши грехи, молимся об освобождении от коронавируса, размышляем о смысле нашей жизни, стараемся наилучшим образом исполнять свои обязанности по отношению к нашим братьям и сестрам, выражаем свою солидарность с больными и безработными, протягивая им руку помощи».

Что же касается собственно подготовки к визиту Папы Франциска, первоиерарх халдо-католиков указал на активное сотрудничество с государственными властями, так как «это будет чрезвычайное событие для всех граждан Ирака». «Папа приедет, чтобы сказать нам: хватит войн, хватит насилия, ищите мира, братства и защищайте человеческое достоинство. По моему мнению, он принесет нам две вещи: утешение и надежду, в которых нам до сих пор было отказано. Таким образом, я считаю, что визит будет носить преимущественно духовный характер, где фольклорное и праздничное измерение не будут самыми важными. Это было бы потерей истинного смысла визита. Событие очень важное для нас, христиан, но в Ираке все ждут этой встречи, также и мусульмане, представители других религий и власти», – заявил архиепископ Багдада.

Напомним, что Апостольский визит Папы Франциска в Ирак запланирован на 5-8 марта 2021 г. В его программе посещение Багдада, Эрбиля, Мосула, Каракаша и Ура.

По материалам Vatican News