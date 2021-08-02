Представлен официальный образ X Всемирной встречи семей

X Всемирная встреча семей будет проходить в Риме с 22 по 26 июня 2022 года на тему «Семейная любовь: призвание и путь святости». Её будет сопровождать икона, написанная известным художником и богословом о. Марко Иваном Рупником. Передает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

На образе изображена евангельская сцена брака в Кане Галилейской. Таинственная любовь между мужчиной и женщиной является отражением любви и неразрывного единства между Христом и Церковью: Иисус пролил за неё Свою кровь. Таково значение официального изображения X Всемирной встречи семей.

Икона под названием «Тайна сия велика есть» написана отцом-иезуитом Марко Иваном Рупником. Фоном служит евангельский эпизод брака в Кане Галилейской, на который были приглашены Иисус и Его Пресвятая Матерь. Слева от Них изображены жених и невеста, прикрытые завесой. Слуга, разливающий вино, имеет черты святого Павла, согласно древней христианской иконографии. Он откидывает рукой завесу и, говоря о браке, восклицает: «Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви!» (Еф 5,32).

Образ, написанный о. Рупником, является третьим символом, опубликованным после молитвы и логотипа, в качестве пастырского инструмента для подготовки семей ко Всемирной встрече 2022 года. «Я надеюсь, – подчёркивает о. Рупник, – что через этот образ мы сможем понять: для нас, христиан, семья является выражением Таинства Брака, и это полностью меняет её смысл, потому что Таинство всегда подразумевает преображение. В Кане, – добавляет священник, – в превращении воды в вино открываются горизонты Таинства, то есть перехода от вина к крови Христа. Святой Павел разливает ту же кровь, которую Невеста собирает в чашу».

Всемирная встреча семей организована ватиканским Департаментом по делам мирян, вопросам семьи и жизни и епархией Рима; событие пройдёт в шестую годовщину энциклики Amoris Laetitia и в четвёртую годовщину апостольского наставления Папы Франциска Gaudete et Exsultate.

Десятая Всемирная встреча семей имеет новую формулу. Она приобретет «многоцентровое и широкомасштабное» измерение. Главным местом проведения будет Рим, но в те же дни каждая епархия сможет организовать поместную встречу для своих семей и общин. Каждая семья в мире может стать главным героем. В своем видеообращении от 2 июля по случаю презентации чрезвычайной формы встречи Папа Франциск подчеркнул, что «все смогут принять участие, даже те, кто не сможет приехать в Рим». «Я прошу вас быть живыми, активными и креативными, – добавляет Папа, – в соответствии с тем, что будет происходить в Риме. Это хорошая возможность посвятить себя семейному служению: супруги, семьи и пастыри вместе».