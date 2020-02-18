Представители Армяно-Католической и Армянской Апостольской Церквей провели совместную конференцию в Венеции

Совместная конференция «Вера и труды», организованная армяно-католическим Орденом мхитаристов и представительством Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) в Западной Европе, прошла 7-9 февраля на венецианском острове Сан-Ладзаро-дельи-Армени, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на сайт Папского Совета по содействию христианскому единству.

Мероприятие прошло под председательством армяно-католического архиепископа Стамбула и Турции Богоса Левона Зекияна и архиепископа Хаджага Барсамяна – представителя ААЦ в Западной Европе и при Святом Престоле. Среди участников конференции были также епископы ААЦ из Армении и Западной Европы, представители Первопрестольного Эчмиадзина, Армянского Патриархата Иерусалима, богословы, историки, деятели искусства и представители бизнеса. Участники обсудили такие темы, как вера в цифровом веке, современная городская жизнь и ее вызовы вере, молитва как источник укрепления в вере.

Остров Сан-Ладзаро-дельи-Армени («Святого Лазаря армян») стал центром армянской культуры в начале 18 века, когда сюда прибыл армяно-католический монах Мхитар Севастийский, бежавший от гонений в Османской империи. Мхитар и члены его общины отстроили ранее заброшенную церковь и монастырь и создали на острове крупнейшую библиотеку древних рукописей и печатных книг, которая сегодня насчитывает более 150 000 томов.