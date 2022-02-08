Представитель РПЦ призвал внести упоминание веры в Бога в перечень традиционных ценностей РФ

Упоминание веры в Бога необходимо внести в перечень традиционных ценностей России. Об этом заявил глава Cинодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, представляя позицию Русской Православной Церкви в ходе дискуссии в Общественной палате РФ по проекту основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Сообщает агентство Благовест-инфо.

«Мы предполагаем, что в перечень традиционных ценностей очень важно внести упоминание веры в Бога или религиозной веры, а также учесть то обстоятельство, что религиозные объединения – это органичная часть гражданского общества, которая должна участвовать в поддерживаемых государством программах и проектах, нацеленных на сохранение и утверждение традиционных ценностей», – сказал Легойда.

По его словам, из документа в его нынешней редакции не следует, что религиозные объединения имеют прямое отношение к вопросам традиционных ценностей российского общества. «В диалоге нам было сказано, что это самой собой разумеется и имплицировано. Но мне кажется, что мы живем в эпоху, когда подразумеваемые вещи приводят к созданию проблем. Поэтому, всё-таки, нам кажется, что-то, что имплицитно заложено, должно быть эксплицировано в конечном варианте документа», – отметил Легойда. Представитель РПЦ обратил внимание, что религиозные убеждения формировали национальное самосознание, традиции и ценности народов России. «Без констатации этого факта разговор о сохранении традиционных ценностей практически теряет смысл. Сама идея традиционных ценностей непосредственно связана с религиозными традициями, больше ей просто неоткуда взяться. Как для культуролога, для меня этот тезис абсолютно очевиден», – добавил он.

Глава Синодального отдела напомнил, что в нормативно-правовой базе страны уже есть указание на особую роль веры и религиозных организаций в жизни россиян, например, в преамбуле закона о свободе совести. Упоминание о вере в Бога также внесено в Конституцию РФ, и Основы госполитики по сохранению традиционных ценностей должны соответствовать Основному закону страны, заявил Легойда. «При этом я хотел бы подчеркнуть, что Церковь разделяет принцип светскости как невмешательства государства и религиозных организаций в их внутренние дела, и считает неприемлемыми какие-либо угрозы дискриминации атеистов или нерелигиозных людей», – сказал он. В целом глава Синодального отдела выразил признательность Минкультуры РФ и разработчикам документа за внимание к теме, важность которой «совершенно очевидна». По его словам, представителей РПЦ, религиозных организаций приглашали к обмену мнениями по предложенному проекту, хотя «пока не нашли полного взаимопонимания».

Ранее для общественного обсуждения был опубликован вариант новых Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, разработанный Российским НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева. В Институте наследия подчеркнули, что вариант документа не окончательный и еще будет проходить обсуждение на площадках верхней и нижней палат парламента, в Общественной палате РФ и в других инстанциях.

В текущем варианте документ, размещенный на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, относит к числу традиционных ценностей «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России». Угрозу традиционным ценностям, по мнению авторов проекта, «несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций».