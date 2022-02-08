Представитель РПЦ назвал веру в Бога традиционной ценностью российского общества, но вместе с тем выступил против дискриминации атеистов

В Русской Православной Церкви считают неприемлемой дискриминацию атеистов или нерелигиозных людей, вместе с тем, вера в Бога – это одна из традиционных ценностей российского общества, и Церковь должна участвовать в госпрограммах по их сохранению, заявил председатель Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, выступая в Общественной палате России. Сообщает РИА Новости.

В понедельник 7 февраля в ОП РФ проходила общественная экспертиза проекта документа «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Трансляция встречи велась на сайте организации. Как уточнили в ОП РФ, в разработке этого документа приняли участие представители религиозных организаций.

Легойда отметил, что представители Русской Православной Церкви приглашались к обмену мнениями при разработке проекта, «но не нашли пока полного взаимопонимания», и в связи с этим обозначил «принципиальные изменения», которые, по его мнению, нужно внести в документ. «В перечень традиционных ценностей очень важно внести упоминание веры в Бога или религиозной веры, а также учесть то обстоятельство, что религиозные объединения – это органичная часть гражданского общества, которая должна участвовать в поддерживаемых государством программах и проектах, нацеленных на сохранение и утверждение традиционных ценностей», – сказал Легойда.

По его словам, из документа в его нынешней редакции не следует, что религиозные объединения имеют прямое отношение к вопросам традиционных ценностей российского общества. «Религиозные убеждения формировали национальное самосознание, традиции, ценности народов нашей страны. Без констатации этого факта разговор о сохранении традиционных ценностей практически теряет смысл. Сама идея традиционных ценностей непосредственно связана с религиозными традициями. Больше ей просто неоткуда взяться», – пояснил представитель Русской Православной Церкви. Вместе с тем, он подчеркнул, что «(Русская Православная – ред.) Церковь разделяет принцип светскости как невмешательства государства и религиозных организаций в их внутренние дела и считает неприемлемыми какие-либо угрозы дискриминации атеистов или нерелигиозных людей». Легойда добавил, что в нормативно-правовой базе РФ уже «имеются указания на особую роль веры, религиозных организаций в жизни нашего народа», а «Основы», по его словам, должны соответствовать Конституции России, где есть упоминание Бога.

«Я хотел бы от имени Русской Православной Церкви выразить признательность министерству культуры и Российскому научно-исследовательскому институту культурного и природного наследия имени Лихачева за внимание к такой важной теме. Важность ее очевидна и не подлежит дополнительному обоснованию. Я также полагаю, что документ («Основы» — ред.) является развитием внесенных в Конституцию поправок», – заключил Легойда.