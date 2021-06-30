Православный иерарх прокомментировал синодальный путь Католической Церкви

В интервью Vatican News он подчеркнул, что Православная Церковь «с волнением» ожидает итогов Синода епископов, который состоится в 2023 году на тему «На пути к синодальной Церкви: сопричастность, участие и миссия». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Синодальный путь Католической Церкви, который начался благодаря непосредственному влиянию Его Святейшества, имеет большое значение для Православной Церкви». Об этом заявил митрополит Халкидонский Эммануил, возглавивший делегацию Константинопольского Патриархата, приехавшую в Рим по случаю торжества Святых Апостолов Петра и Павла. В интервью Vatican News он подчеркнул, что Православная Церковь «с волнением» ждет итогов Синода епископов, который состоится в 2023 году на тему «На пути к синодальной Церкви: сопричастность, участие и миссия». Иерарх считает, что выбор этой темы является плодом экуменических отношений: последние документы Международной смешанной комиссии по диалогу между Католической Церковью и Православными Церквами посвящены соотношению между соборностью и первенством. Совместный документ, принятый в Кьети, гласит, что в первом тысячелетии «Церковь на Востоке и на Западе была единой в сохранении апостольской веры, в непрерывности апостольского преемства епископов, в развитии структур синодальности, неразрывно связанных с первенством, и в понимании власти как служения (диаконии) любви. Хотя единство между Востоком и Западом иногда бывало нарушено, епископы Востока и Запада осознавали, что принадлежат к единой Церкви».

В 2025 году наши Церкви будут отмечать 1700-летие Никейского Собора – именно на нем была принята формула для расчета даты Пасхи. Как раз в 2025 году католики и православные будут праздновать Пасху в один день. Митрополит Эммануил считает, что юбилей может стать подходящим моментом, чтобы обсудить вопрос календаря: «Вопрос совместного празднования Пасхи постепенно превратился в экуменический вопрос первостепенной важности. На самом деле, как мы можем свидетельствовать истину центральной тайны христианского возвещения, если не будем едины в этом вопросе? Я думаю, – отметил иерарх, – что предстоящий юбилей должен побудить нас задуматься о наших литургических практиках в духе уважения целостности Тела Христова. Для Православной Церкви вопросы, связанные с календарем, стоят очень остро, а история показала, что они могут привести к расколу. Дособорный всеправославный контекст также не позволил их решить, не порождая феноменов поляризации, которые относятся не столько к богословию, сколько к проблеме идентичности. Если Пасха будет праздноваться во всём христианском мире в одно воскресение, на этой исторической соборной основе, то это станет мощным посланием свидетельства и примирения», – подчеркнул представитель Константинопольского Патриархата.