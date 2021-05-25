После пандемии требуется целостная экология

В ходе специальной Недели, посвящённой энциклике Папы Франциска Laudato si’, Департамент служения целостному развитию человека и Римский англиканский центр организовали экуменическую конференцию на тему «Созидание братства, защита справедливости: вызовы и возможности для островных народов». По этому случаю Папа Франциск направил послание префекту департамента кардиналу Питеру Тарксону.

Святейший Отец приветствует организаторов и участников конференции, в частности, Уовела Рамкалавана, президента Республики Сейшельские острова, и примаса Англиканского сообщества Джастина Уэлби, архиепископа Кентерберийского. Папа отмечает, что «эта важная экуменическая инициатива – предусматривающая взаимный диалог, порождённый мудростью и опытом различных христианских традиций – даёт возможность верующим, государственным лидерам и широкому кругу гражданского общества, особенно молодёжи, обсудить особые проблемы, стоящие перед островными народами». Святейший Отец упоминает насилие, терроризм, бедность, голод и многочисленные формы социальной и экономической несправедливости и неравенства, которые сегодня причиняют вред всем, но особенно женщинам и детям.

«Вызывает озабоченность тот факт, – продолжает Папа, – что многие островные народы обрекаются на экстремальные экологические и климатические изменения, некоторые из которых являются результатом безудержной эксплуатации природных и человеческих ресурсов. Как итог, эти люди переживают не только ухудшение экологической ситуации, но человеческую и социальную деградацию, что подвергает ещё большему риску жизнь обитателей островных и морских территорий». По словам Святейшего Отца, необходима конкретная международная и региональная политика, способная эффективно реагировать на эти вызовы и укрепить ответственность каждого за заботу о нашем общем доме.

В эти месяцы пандемии, когда мы ощущаем свою уязвимость, подчёркивает Папа Франциск, нужна целостная экология, готовая поддерживать не только физические экосистемы, но и человеческие. Все взаимосвязано, поэтому солидарность и уважение к каждому человеку становится залогом решения экологических и социальных проблем, которые затрагивают жителей островных и приморских областей. В конце послания Епископ Рима выражает признательность всем, кто созидает узы братства ради защиты справедливости и инклюзивного процесса в этих регионах.

Среди вопросов, затронутых на конференции, были права коренных народов, в том числе на свои природные ресурсы, а также вклад островных народов в строительство более инклюзивного и справедливого мира. Во встрече приняли участие представители правительств и гражданского общества островных народов Индийского, Тихого и Атлантического океанов, включая молодёжь.



Источник: Vatican News