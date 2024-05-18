После нападения на премьер-министра Словакии Папа выразил президенту страны близость и солидарность

Папа Франциск направил президенту Словакии Зузане Чапутовой письмо в связи с нападением на премьер-министра страны Роберта Фицо, в котором выразил свою близость и солидарность со всем словацким народом.

Как сообщил пресс-секретарь президента Словацкой Республики Мартин Стрижинец, «Святейший Отец пишет, что с болью воспринял печальное известие о покушении на убийство премьер-министра».

«Я осуждаю этот трусливый акт насилия и заверяю вас в моих молитвах к Господу о скорейшем выздоровлении премьер-министра. Я также хотел бы выразить свою близость и солидарность со словацким народом в это время испытаний. Я призываю на него благословение Всевышнего, чтобы в вашей стране воцарились согласие и мир”, — написал Папа Франциск в письме президенту Чапутовой.



Источник: Vatican News