Послание Св. Отца по случаю Всемирного дня окружающей среды

4 июня Папа Франциск обратился с видеопосланием к главам ЮНЕП (Программы ООН по окружающей среде) и ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) по случаю Всемирного дня окружающей среды.

Эта ежегодная дата, отмечает Папа, побуждает нас помнить, что в мире всё взаимосвязано, в частности, забота об окружающей среде, любовь к людям и решение проблем общества.

Празднование Всемирного дня окружающей среды (5 июня) проходит в год открытия специального Десятилетия ООН по восстановлению экосистем, подчёркивает Епископ Рима, – декады разносторонних обязательств, направленных на заботу об общем доме. Согласно Библии, мы являемся неотъемлемой частью природы: человек призван быть ответственным распорядителем творения и вернуть природе то, что «очень долго повреждал и эксплуатировал». В противном случае мы рискуем разрушить саму основу, от которой зависим, а это, по словам учёных, чревато наводнениями, голодом и другими серьёзные последствиями для нашего и будущих поколений. Поэтому, отмечает Папа, слушая голос совести, мы должны позаботиться друг о друге и о самых слабых среди нас, а это значит свернуть с пути эксплуатации и разрушения: мы в ответе за общий дом, «пригодный для жизни для наших детей и будущих поколений».

Однако вокруг себя мы видим разрушение природы и глобальную пандемию, от которой умирают миллионы людей, подчёркивает Папа:

«Мы видим несправедливые последствия некоторых аспектов наших нынешних экономических систем и множества климатических катастроф, которые оказывают серьёзное влияние на человеческие сообщества, а также приводят к массовому вымиранию различных биологических видов».

И всё же надежда есть: «Человеческая свобода способна ограничивать технологию, направлять её и ставить на службу иному виду прогресса, – более здоровому, более человечному, более социальному и более целостному». Мы являемся свидетелями нового внимания и заботы со стороны многих государств и неправительственных субъектов; их усилия направлены на продвижение «целостной экологии», которая требует долгосрочной перспективы; заботы о природе, справедливости для бедных, приверженности общественному благу и внутреннему миру. Экология такого типа направлена на осознание собственной ответственности, на «восстановление различных уровней экологического баланса: внутреннего – с самими собой, солидарного – с другими, природного – со всеми живыми существами, духовного – с Богом».

Однако учёные предупреждают, что у нас мало времени – всего десять лет – для восстановления экосистемы, то есть для интегрального восстановления наших отношений с природой. Среди множества явных «предупреждений» Святейший Отец выделяет пандемию коронавируса и глобальное потепление, выражая надежду, что будущая Конференция ООН по изменению климата (COP26) поможет найти верные ответы для восстановления экосистем посредством срочных мер. Глобальные вызовы подталкивают человечество к переосмыслению нашей экономики, отмечает Папа, ибо деградация экосистем является очевидным результатом экономической дисфункции:

«Восстановление природы, которой мы нанесли ущерб, означает прежде всего восстановление нас самих. Приветствуя Десятилетие ООН по восстановлению экосистем, давайте будем сострадательными, креативными и смелыми. Давайте займём наше законное место – место ‘поколения восстановления’».

Источник: Vatican News