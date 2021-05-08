Послание Папы на 107-й Всемирный день мигрантов и беженцев

Папа Франциск обнародовал послание на 107-й Всемирный день мигрантов и беженцев, который в этом году будет отмечаться в воскресенье 26 сентября на тему «Направляясь ко всё более широкому ‘мы’».

В начале послания Святейший Отец выражает надежду, что после пандемии коронавируса «мы начнём думать о других уже не как о ‘них’ или о ‘тех’, а только как о ‘нас’» и что время восстановления не станет погружением «в лихорадочное потребительство и новые формы эгоистического самосохранения» (Энциклика Fratelli tutti, п. 35). Цель документа, по словам Папы, – обозначить чёткие горизонты нашего общего пути в этом мире, которые уже изначально присутствовали в Божьем замысле: Творец создал человека мужчиной и женщиной, – разными и взаимодополняющими существами, призванными умножать поколения и вместе образовывать «мы». Встретившись с непослушанием и грехом человека, Бог предложил путь примирения не отдельным людям, а всей человеческой семье; таким образом, в истории спасения есть «мы» в начале и в конце, подчёркивает Папа, в центре же находится тайна Христа, Который умер и воскрес, «да будут все едино» (Ин 17,21).

К сожалению, исторические кризисы и нынешние времена пандемии показывают, что человеческая община разбита и раздроблена, изранена и изуродована: «замкнутый, агрессивный национализм и радикальный индивидуализм» разделяют людей как в мире, так и внутри Церкви, причём самую высокую цену платят иностранцы, мигранты, отверженные, обитатели экзистенциальных окраин. Но «все мы находимся в одной лодке», отмечает Папа, призывая христиан и всех людей доброй воли строить единое человечество, не разделённое барьерами, направляющееся ко всё более широкому «мы». Этот призыв должен подвигнуть членов Католической Церкви быть «всё более верными собственной католической идентичности», становиться одним телом и одним духом, подобно единой надежде, к которой все они призваны (см. Еф 4,4-5).

Кафоличность, вселенскость Церкви необходимо претворять в жизнь в каждую эпоху: создавать единство в многообразии, гармонизируя различия и никогда не навязывая единообразия, которое обезличивает. Святой Дух Божий делает нас способными принимать каждого иностранца, мигранта, беженца в межкультурном диалоге и тем самым укреплять миссионерскую Церковь, взаимно обогащаясь. В любом уголке земли каждый крещеный является полноправным членом местной церковной общины и единой вселенской Церкви, жителем единого дома и членом единой семьи, подчёркивает Святейший Отец:

«Сегодня Церковь призвана выходить на улицы экзистенциальных окраин, чтобы исцелять раненых и искать потерянных, без предрассудков и страха, без прозелитизма, но с готовностью раскинуть свой шатёр и принять каждого. Среди жителей окраин мы найдём многих мигрантов и беженцев, вынужденных переселенцев и жертв современной работорговли, которым Господь хочет явить Свою любовь и возвестить о Своём спасении».

Современные миграционные потоки – это новая миссионерская граница, привилегированная возможность провозглашать Иисуса Христа и Его Евангелие. В этом случае не нужно покидать своей среды, чтобы свидетельствовать о христианстве, при этом глубоко уважая другие религиозные воззрения: «Встречи с мигрантами и беженцами других конфессий и религий являются благодатной почвой для развития искреннего и обогащающего экуменического и межрелигиозного диалога».

Папа Франциск призывает всех людей земли идти вместе ко всё более широкому «мы» и заново создавать человеческую семью, строя будущее справедливости и мира, в котором никто не будет исключён, будущее разнообразия и межкультурных отношений: вот почему сегодня мы должны учиться жить вместе по-братски. Идеален библейский образ «нового Иерусалима» (см. Ис 60, Откр 21,3), где все народы собираются вместе в мире и гармонии, прославляя Бога за Его благость и чудеса творения, пишет Папа Франциск:

«Чтобы достичь этого идеала, мы все должны решительно сносить разделяющие нас стены и наводить мосты, способствующие культуре встречи, осознавая сокровенную, тесную взаимосвязь между нами. С этой точки зрения современные миграционные процессы дарят нам шанс преодолеть страхи и обогатиться разнообразием дарований каждого человека. Тогда – если захотим – мы сумеем превратить границы в привилегированные места встречи, где может расцвести чудо всё большего, все более широкого ‘мы’».

Святейший Отец просит современников добросовестно использовать дары, вверенные им Господом, чтобы сохранить Божье творение и сделать его прекраснее. Для этого необходимо становиться всё более ответственным «мы», с твёрдым убеждением, что все добрые дела совершаются для нынешнего и будущих поколений. Это личное и коллективное обязательство ведёт к более устойчивому, сбалансированному и инклюзивному развитию, не делая различий между коренными жителями, иностранцами и гостями. Речь идёт об общем сокровище, и каждый призван о нём заботиться, равно как и пользоваться его благами.

Святейший Отец подчёркивает: мы не должны бояться вместе мечтать «как единое человечество, как спутники на одном пути, как сыновья и дочери этой земли, нашего общего дома».

В конце послания на 107-й Всемирный день мигрантов и беженцев Папа Франциск возносит молитву, дабы Господь благословил «любой жест гостеприимства и помощи, который возвращает изгнанного человека в общество и в Церковь, дабы наша земля стала первозданным общим домом для всех братьев и сестёр».

Источник: Vatican News