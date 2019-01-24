Послание Папы Франциска на Всемирный день социальных коммуникаций

В Послании на Всемирный день социальный коммуникаций Папа Франциск увещает к корректному использованию Сети и обращает внимание на риски, которым могут подвергаться новые поколения.

«С тех пор, как стал доступен Интернет, Церковь постоянно старается продвигать его использование, так чтобы оно служило встрече между людьми и всеобщей солидарности»: сеть, о которой говорит Папа Франциск, освобождает, а не захватывает в ловушку, и прежде всего она защищает самых юных.

В опубликованном 24 января 2019 г. Послании на Всемирный день социальных коммуникаций Папа Франциск еще раз приглашает «задуматься над основами и значением нашего нахождения-в-отношениях и вновь открыть, во всей широте вызовов актуального коммуникативного контекста, желание человека, который не хочет оставаться в своем одиночестве».

Тема послания — «Все мы части одного тела (Еф 4,25). От сообщества в социальных сетях к человеческой общине» — развивает и выявляет глубинный смысл того, о чем Папа уже упомянул в прошлое воскресенье в конце молитвы «Angelus», представляя в тот день платформу Click To Pray: «Интернет и социальные медиа – это ресурс нашего времени; возможность находиться на связи с другими, разделяя ценности и проекты, с желанием создавать общину».

Интернет – пишет Папа Франциск – это «источник познаний и связей, которых ранее нельзя было себе вообразить, и он представляет собой необычайную возможность доступа к знаниям». Верно и то, напоминает Папа, что «он проявил себя как одно из мест, наиболее подвергнутых дезинформации, сознательному и намеренному искажению фактов и межличностных отношений, часто в форме опорочения». «Необходимо признать, — подчеркивается в послании, — что, с одной стороны, социальные сети служат тому, чтобы мы были больше связаны друг с другом, встречались и помогали друг другу, с другой стороны – содействуют манипуляции персональными данными, направленной на извлечение выгоды в политическом и экономическом плане, при отсутствии должного уважения к личности и ее правам». Что касается уважения и защиты самых слабых, Папа Франциск прежде всего думает о юношестве: «Статистика показывает, что среди самых юных один из четырех вовлечен в акты кибертравли».

Папа Франциск напоминает, что в современном контексте «сообщества в соцсетях не являются автоматически синонимом общины». Он добавляет, что «в лучшем случае сообществам удается проявлять сплоченность и солидарность, но часто они остаются лишь скоплением индивидуумов, которые собираются по интересам или темам, и для них характерна слабость связей». Кроме того, добавляет Папа, «в социальных сетях очень часто самоидентификация основана на противопоставлении себя другим, чужим для данной группы: определение самих себя основано на том, что разделяет, а не на том, что объединяет, что открывает пространство для недоверия и для излияния всякого рода предубеждений (этнических, сексуальных, религиозных и других».

Затем Папа отмечает, что «Сеть – это повод для продвижения встречи с другими, но она может также увеличить нашу самоизоляцию, подобно тому, как паутина может поймать в ловушку». Но Св. Отец вновь устремляет внимание на новые поколения: «Именно подростки больше всего подвержены иллюзии, будто социальные сети могут полностью удовлетворить из на уровне взаимоотношений, — вплоть до опасного феномена молодых ʺсоциальных отшельниковʺ», рискующих полностью отстраниться от общества».

Отрывок из Послания к Ефесянами представляет собой главную мысль этого документа: «Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Именно здесь заключена глубокая мотивация, в силу которой, напоминает Папа, мы «обязаны хранить истину», которая «рождается от потребности не поступать вопреки взаимному общению. В самом деле, истина открывается в общении», подчеркивается в послании, – в то время как «ложь – это эгоистичный отказ признать собственную принадлежность к телу, отказ отдавать себя другим, и таким образом теряется единственный путь обретения самих себя».

Документ завершается напоминанием об ответственности и о правильном использовании Сети: «Использование социальных сетей дополняется физической встречей, происходящей посредством тела, сердца, глаз, взгляда, дыхания другого. Такова сеть, к которой мы стремимся. Эта сеть не для того, чтобы захватывать в ловушку, но чтобы освобождать, чтобы уберечь общение свободных людей». Сама Церковь – напоминает Папа – это «сеть, сотканная евхаристическим общением, и единство в ней основано не на лайках, а на истине, на ʺаминьʺ, которым каждый присоединяется к Телу Христову, принимая других».



Давиде Дионизи

Источник: Vatican News