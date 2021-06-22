«Помощь Церкви в беде»: собрано больше пожертвований, чем до пандемии

В 2020 году Папскому международному фонду «Помощь Церкви в беде» (Kirche in Not) удалось собрать на 15 процентов больше пожертвований, чем в 2019-м. Пандемия коронавируса не приостановила щедрости дарителей. В одной только Италии фонду было передано более 5,2 млн евро – на 20 процентов больше, чем в предыдущем году. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Пандемия катастрофически ухудшила условия жизни христиан во многих регионах мира: они остались – причем практически внезапно – без работы, без зарплаты и без еды. Многие священники и монахи тоже не знали, как свести концы с концами», – подчеркнул в ходе презентации годового отчета исполнительный директор фонда Томас Хайне-Гельдер. «Общественно-экономический кризис, вызванный распространением КОВИД-19, заставил нас опасаться сокращения пожертвований, что сделало бы невозможной реализацию многих и важных проектов. Эти опасения были рассеяны неустанным милосердием наших благотворителей. Мы глубоко благодарны за столь великую щедрость», –отметил президент итальянского отделения «Помощи Церкви в беде» Альфредо Мантовано. Благодаря собранным средствам – всего более 123 миллионов евро – «Папский фонд уже профинансировал 4758 проектов в 138 странах на общую сумму 102,1 млн евро. Из-за задержек, связанных с антиковидными ограничениями, остальные средства будут переданы до конца этого месяца. 401 из числа уже реализованных проектов – это санитарная помощь на общую сумму 6,2 млн евро. 32,6 процента всех средств были отправлены в Африку, 14,2 – на Ближний Восток, 18 процентов – в Азию. Помощь Африке на этот раз превысила помощь Ближнему Востоку, поскольку, как пояснили в Папском фонде, в странах Сахеля были многочисленные вспышки терроризма, а пандемия усугубила ситуацию и прежде всего отразилась на беженцах. Во многих случаях Церковь – это единственный институт, который вёе еще помогает людям в некоторых африканских регионах.

Благодаря «Помощи Церкви в беде» были также построены или восстановлены 744 церкви. Среди таких храмов – маронитский Кафедральный собор Святого Илии в Алеппо, сильно пострадавший от бомбардировок в период между 2012 и 2016 годами. Часть денег была направлена на поддержку священникам в виде 1,7 млн евро пожертвований на служение Мессы. Каждый девятый священник Католической Церкви во всем мире воспользовался этой помощью, а каждый восьмой семинарист в мире получил помощь от Папского фонда для оплаты учебы и проживания в семинарии.