Помощь Папы Франциска Гаити, Бангладеш и Вьетнаму

Папа Франциск направил первоначальный взнос в размере 200.000 евро для помощи населению Гаити, пострадавшему от мощного землетрясения. По данным местных властей, в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 2.200 человек и более 12.000 получили ранения. Стране был нанесён значительный материальный ущерб, и положение жителей усугублено сложной ситуацией из-за пандемии COVID-19.

По сообщению ватиканского Департамента служения целостному развитию человека, пожертвование Святейшего Отца будет распределено через местную Апостольскую нунциатуру между наиболее пострадавшими гаитянскими епархиями, которые окажут непосредственную помощь жертвам землетрясения. Этот вклад, отмечается в коммюнике, призван выразить духовную близость и отеческую поддержку Папы Франциска пострадавшим людям и территориям. В воскресенье 15 августа – в конце молитвы «Ангел Господень» на площади Святого Петра в Ватикане – Епископ Рима воззвал к Пресвятой Богородице о небесном ходатайстве для жителей острова.

Пожертвование Папы Римского является частью материальной поддержки со стороны всей Католической Церкви; помимо различных епископских конференций, пострадавшим помогают многочисленные благотворительные организации.

Святейший Отец также направил первоначальную неотложную помощь в размере 69.000 долларов жителям Бангладеш, пострадавшим от циклона «Яас», а также 100.000 евро народу Вьетнама, переживающему социально-экономические последствия пандемии COVID-19, говорится в коммюнике Департамента служения целостному развитию человека.



Источник: Vatican News