Польский епископат осудил действия Беларуси

Президент Польской епископской конференции архиепископ Станислав Гондецкий от имени всего епископата страны твердо осудил «использование Беларусью человеческих трагедий с целью осуществления действий против суверенитета Польши».

«Большая часть мигрантов, — пишет Гондецкий, комментируя ситуацию на польско-белорусской границе, — это жертвы безжалостной политической акции и алчности контрабандистской мафии. Поэтому я еще раз хочу повторить, что люди, страдающие от этого зла, нуждаются в нашей солидарной заботе. В то же время хочу выразить признательность людям и институтам, которые предоставляют эту помощь при уважении к закону, действующему в Польше».

Польский иерарх выражает благодарность государственным органам правопорядка, включая пограничников, армию и полицию, «за усердную защиту польских границ и заверяет их в молитвенной близости в этот непростой момент служения на благо Родине».



Источник: Vatican News