Покаянное богослужение 17 марта. Папа: Таинство Примирения должно быть праздничной встречей

Вечером 17 марта Папа Франциск возглавил покаянное богослужение в римском приходе Санта-Мария-делле-Грацие-аль-Трионфале. Литургия с Таинством Покаяния состоялась в рамках молитвенной инициативы «24 часа для Господа», которая – по решению Папы Франциска – проходит ежегодно во время Великого поста в католических епархиях по всему миру, сообщает русская служба Vatican News.

Таинство Примирения должно быть «праздничной встречей, которая исцеляет сердце и приносит внутренний покой». Оно должно быть не «человеческим судом, которого следует ужасаться», а Божественными объятиями, которыми можно утешиться, отметил в проповеди Святейший Отец. Ученики Христа не могут прятаться «за лицемерием внешности», но должны с упованием довериться Божьему милосердию, признавая собственную «непрозрачность», ошибки и слабости.

Комментируя литургические чтения, Папа отметил, что св. Павел отказался от всего – престижа, славы, даже от своего «религиозного достояния», – считая всё тщетой и сором, лишь бы только приобрести Христа (см. Фил 3,7-8). Евангельская притча о мытаре и фарисее (Лк 18,9-24), по словам Епископа Рима, указывает на «фарисея» в каждом из нас и предостерегает от самонадеянности христиан, считающих, что они уже спасены, праведны; они не чувствуют необходимости в Боге. Такие люди склонны хвалиться своей религиозностью и говорить: «Я хожу в церковь, посещаю Мессу, я женат, венчан в церкви, а вот эти – разведённые грешники». В итоге их молитва превращается в монолог.

По словам Папы, необходимо уподобиться мытарю, обратиться к Богу и сказать: «Я – первый из грешников». Потому что Бог приближается к нам, когда мы честно, без притворства, «приносим Ему нашу хрупкость». Господь протягивает Свою руку, чтобы нас вознести, когда мы предаёмся Ему в искренности сердца и нищете духа. «Таков наш Господь», – подчеркнул Святейший Отец: Он ждёт нас на дне, потому что в Иисусе Христе Он возжелал «опуститься на дно». Он не боится снизойти в наши бездны, прикоснуться к ранам нашей плоти, принять нашу нищету, жизненные неудачи и ошибки, которые по слабости или небрежению все мы совершаем. Господь, подчеркнул Папа Франциск, непрестанно ждёт нас, особенно когда мы смиренно просим прощения в Таинстве Исповеди.

Святейший Отец попросил верующих провести испытание совести и попросить прощения у Бога за то, что «мы считаем себя праведными и презираем других», сплетничаем о ближних и не заботимся о них; за наше равнодушие к бедным и страждущим, слабым или отверженным; за «грехи против жизни, за скверное свидетельство, порочащее прекрасный лик Матери-Церкви, за грехи против творения»; за нашу лживость, нечестность, отсутствие прозрачности и законности; за наши скрытые грехи и зло, которое, не осознавая, мы причинили другим; за упущенные возможности сделать добро».

Епископ Рима призвал исповедников быть милосердными:

«Пожалуйста, прощайте всё, всегда прощайте. Таинство Исповеди не для того, чтобы мучить, а чтобы приносить мир. Прощайте всё, как и Бог простит вам всё».

После поклонения Пресвятым Дарам Папа Франциск исповедовал кающихся; вместе с ним ещё около 20 пресвитеров преподали Таинство Примирения.