Подозреваемый в поджоге Нантского собора убил католического священника

Подозреваемый в поджоге Нантского собора убил католического священника

Август 09, 2021

Во Франции убит католический священник Оливье Мэр, в убийстве признался беженец из Руанды — поджигатель собора в Нанте в 2020 году, сообщили в понедельник французские СМИ со ссылкой на главу МВД Жеральда Дарманена.

Преступление совершено на западе страны в коммуне Мортань-сюр-Севр, в департаменте Вандея (регион Пеи-де-ла-Луар). По данным СМИ, подозреваемый сам явился в жандармерию с признанием об убийстве священника, у которого он жил.

«Моя полная поддержка католикам нашей страны в связи с драматичным убийством священника в Вандее. Я выезжаю на место», — написал в твиттере министр внутренних дел.

По данным газеты La Croix, 40-летний уроженец Руанды католического вероисповедания Эммануэль Абайисенга — главный подозреваемый в поджоге Нантского кафедрального собора Петра и Павла XV века, совершенном в июле прошлого года. Руандиец находился под полицейским контролем в ожидании окончания и суда, который должен был состояться в 2022 году. Тем не менее он не был отвергнут католическим сообществом Мортань-сюр-Севр, приютившим его. Его адвокат уже сказал, что он был «физически и психологически хрупким» человеком.

Напомним, утром 18 июля 2020 года более сотни пожарных были направлены тушить крупный пожар в соборе Петра и Павла в Нанте. В течение нескольких часов им удалось локализовать и в конечном счете подавить огонь, однако был полностью уничтожен большой орган, частично нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма.

С самого начала расследования версия об умышленном поджоге была приоритетной. Очаги возгорания возникли одновременно в трех местах на значительном удалении друг от друга. При более тщательном изучении последствий пожара эксперты обнаружили следы воспламеняющейся жидкости.

Обвинение в поджоге было предъявлено руандийскому просителю убежища. Он был последним, кто покинул собор перед пожаром и запирал его двери. При первом допросе в полиции он путался в показаниях относительно своего дальнейшего времяпрепровождения и был основным подозреваемым. В ходе дознания руандиец, добровольно помогавший в приходе, дал признательные показания судебному следователю о том, что разжег огонь в трех местах собора — на главном органе, на малом органе и на электрическом щите.

Как сообщает газета «Фигаро», на данном этапе следствие считает приоритетной версию психического отклонения у убийцы.

Председатель регионального совета региона Овернь-Рона-Альпы Лоран Вокье выразил в твиттере свое негодование тем, что, несмотря на первое преступление, руандиец до сих пор оставался во Франции.

«Этот человек никогда не должен был бы въехать во Францию и тем более не должен был оставаться в ней после пожара в соборе Нанта. Это даже не юридический вопрос. Это вопрос здравого смысла. У нас на глазах пример последствий нашей позорной робости и слепоты», — написал Вокье.


Источники: Vatican News,  Интерфакс-Религия

На фото — полицейские машины перед приходским домом, где было найдено тело священника.

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