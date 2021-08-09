Подозреваемый в поджоге Нантского собора убил католического священника

Во Франции убит католический священник Оливье Мэр, в убийстве признался беженец из Руанды — поджигатель собора в Нанте в 2020 году, сообщили в понедельник французские СМИ со ссылкой на главу МВД Жеральда Дарманена.

Преступление совершено на западе страны в коммуне Мортань-сюр-Севр, в департаменте Вандея (регион Пеи-де-ла-Луар). По данным СМИ, подозреваемый сам явился в жандармерию с признанием об убийстве священника, у которого он жил.

«Моя полная поддержка католикам нашей страны в связи с драматичным убийством священника в Вандее. Я выезжаю на место», — написал в твиттере министр внутренних дел.

Tout mon soutien aux catholiques de notre pays après le dramatique assassinat d’un prêtre en Vendée. Je me rends sur place. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 9, 2021

Je veux rendre hommage au Père Olivier Maire, supérieur des Montfortains assassiné par un criminel qu’il hébergeait par charité. Sa mort témoigne de la bonté de ce prêtre que je connaissais bien et et dont j’avais pu apprécier la profondeur de la foi. Sa mort est une grande perte pic.twitter.com/NbH1KogPvR — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) August 9, 2021

По данным газеты La Croix, 40-летний уроженец Руанды католического вероисповедания Эммануэль Абайисенга — главный подозреваемый в поджоге Нантского кафедрального собора Петра и Павла XV века, совершенном в июле прошлого года. Руандиец находился под полицейским контролем в ожидании окончания расследования и суда, который должен был состояться в 2022 году. Тем не менее он не был отвергнут католическим сообществом Мортань-сюр-Севр, приютившим его. Его адвокат уже сказал, что он был «физически и психологически хрупким» человеком.

Напомним, утром 18 июля 2020 года более сотни пожарных были направлены тушить крупный пожар в соборе Петра и Павла в Нанте. В течение нескольких часов им удалось локализовать и в конечном счете подавить огонь, однако был полностью уничтожен большой орган, частично нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма.

С самого начала расследования версия об умышленном поджоге была приоритетной. Очаги возгорания возникли одновременно в трех местах на значительном удалении друг от друга. При более тщательном изучении последствий пожара эксперты обнаружили следы воспламеняющейся жидкости.

Обвинение в поджоге было предъявлено руандийскому просителю убежища. Он был последним, кто покинул собор перед пожаром и запирал его двери. При первом допросе в полиции он путался в показаниях относительно своего дальнейшего времяпрепровождения и был основным подозреваемым. В ходе дознания руандиец, добровольно помогавший в приходе, дал признательные показания судебному следователю о том, что разжег огонь в трех местах собора — на главном органе, на малом органе и на электрическом щите.

Как сообщает газета «Фигаро», на данном этапе следствие считает приоритетной версию психического отклонения у убийцы.

Председатель регионального совета региона Овернь-Рона-Альпы Лоран Вокье выразил в твиттере свое негодование тем, что, несмотря на первое преступление, руандиец до сих пор оставался во Франции.

«Этот человек никогда не должен был бы въехать во Францию и тем более не должен был оставаться в ней после пожара в соборе Нанта. Это даже не юридический вопрос. Это вопрос здравого смысла. У нас на глазах пример последствий нашей позорной робости и слепоты», — написал Вокье.



Источники: Vatican News, Интерфакс-Религия

На фото — полицейские машины перед приходским домом, где было найдено тело священника.