Подведены первые итоги Синодального пути

В Ватикане состоялось заседание XV Ординарного совета Синода епископов для подведения первых итогов Синодального пути, проходящего на поместном уровне. Сообщает русская служба Vatican News.

Ординарный совет выразил удовлетворение полученными данными: 98 процентов Епископских конференций и Синодов Восточных Католических Церквей назначили ответственное лицо или целую группу для координации Синодального пути. В особенности отмечена вовлеченность мирян и институтов посвященной жизни, которые активно продвигают церковные консультации и свидетельствуют о глубоком преображении собственного восприятия принадлежности к церковной общине.

Что касается экуменического и межрелигиозного измерения Синодального пути, то со стороны других христианских конфессий отмечается на местном уровне определенный интерес и желание внести вклад в процесс, начатый Католической Церковью. Участники заседания не упомянули о свидетельствах межрелигиозного сотрудничества, уточнив, что оно касается стран, где христиане составляют меньшинство и что «в этом смысле ожидается весомый вклад».

Помимо большого энтузиазма и позитивного восприятия Синодального пути со стороны верующих, были выявлены и некоторые трудности, в частности, как говорится в коммюнике Совета Синода епископов, «опасения и сдержанность среди некоторых групп верных и среди духовенства», а также «определенное недоверие среди мирян, которые сомневаются, что их вклад будет по-настоящему принят во внимание». Кроме того, продолжающаяся пандемия является значительным препятствием, ограничивая встречи верующих: «Консультации с Народом Божьим не могут сводиться к простому опроснику, поскольку настоящий вызов синодальности заключается именно в том, чтобы выслушивать друг друга, и в общинном распознавании».

Пройденный до сих пор этап Синодального пути показал, во-первых, необходимость научиться слушать и распознавать таким образом, чтобы Синод стал поистине духовным процессом, а не парламентскими дебатами; необходимость преодоления самореферентности, поскольку, слушая, молясь и внимая Слову Божьему, верующие призваны открыться друг к другу в перспективе возвещения Евангелия. Синодальная Церковь — это Церковь миссионерская, где каждый крещеный несет свою долю ответственности за церковную миссию. Пройденный этап выявил также потребность в новых способах вовлечения молодежи и тех, кто находится на обочине церковных институтов. Совет Синода отметил также «дезориентацию, проявленную со стороны части духовенства».

В любом случае, верующие всё больше осознают, что «синодальное обращение, к которому призван каждый крещеный, – это длительный процесс, и для него требуется больше времени, нежели для самого синодального процесса». Многие выразили пожелание, чтобы путь, начатый на поместном уровне, продолжался в течение всего синодального процесса и даже выходил за его рамки, поскольку «синодальность – это определяющее измерение Церкви».

По многочисленным просьбам Генеральный секретариат Синода разрабатывает специальное пособие для составления итоговых «докладов» епархий и епископских конференций. Речь идет об «инструменте для различных церковных институтов, которые в ближайшие месяцы займутся изложением итогов их церковного распознавания».