Подготовка Апостольского визита Папы Франциска в Ирак вступила в заключительную фазу

Подготовка к визиту Папы Франциска в Ирак, который пройдет с 5 по 8 марта, находится в заключительной фазе. Преемник Святого Петра отправится в страну, израненную войной и насилием, и встретится там с христианским меньшинством и представителями нехристианских религий. По словам кардинала Леонарда Сандри, планируемая поездка Святейшего Отца – это ничто иное как переход от свидетельств в пользу братских отношений, прозвучавших в тексте Документа из Абу-Даби и в энциклике Fratelli tutti, к реальным делам и жестам согласия.

«Желание Папы – принести утешение иракскому народу, в первую очередь, Поместной Церкви, но у этого визита имеется и еще одна цель: продемонстрировать всему миру, что братство между христианами и мусульманами возможно», – заявил префект Конгрегации Восточных Церквей. «Я полагаю, что это следует рассматривать как конкретный шаг перехода от слов к действию. Шаг, который стал бы еще более действенным, если бы Папа отправился в Ливан, который Иоанн Павел II как-то назвал ‘страной послания’, а Бенедикт XVI – ‘страной-мастерской’. Эти определения проистекают из того факта, что именно Ливан является живым доказательством возможности мирного сосуществования между христианами и мусульманами. Очень важно, чтобы теории о построении братского мира не только оставались на бумаге, но и внедрялись в конкретную жизнь людей и сообществ», – убежден кардинал Сандри.

По материалам Vatican News