По поводу ЧП в Новокузнецке: ущерб храму полностью возмещён

Вчера мы сообщали о чрезвычайном происшествии, имевшим место на территории католического храма в Новокузнецке.

Напомним, 27 марта 2023 г. некий мужчина проник на закрытую территорию католического прихода Святого Иоанна Златоуста и устроил акцию вандализма: кидал в храм крупными камнями, бил окна и пытался выломать двери. Настоятель новокузнецкого прихода священник Кшиштоф Корольчук в ответ на эти хулиганские действия стал увещевать нарушителя порядка с требованием прекратить противоправные действия.

Позже хулиган имел объяснение с полицией, после чего явился на место происшествия, встретился с настоятелем и пообещал возместить причинённый ущерб. Свое поведение он объяснил тем, что был после гулянки и преступление совершил в состоянии аффекта под влиянием новостей из Украины.

Как нам сегодня сообщил по телефону о. Кшиштоф Корольчук: «Причиненный ущерб полностью возмещён, предварительное дело прекращено в связи с примирением сторон».